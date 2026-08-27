Advierten por un segundo semestre “muy complicado” para la industria y reclaman políticas productivas

Representantes de pequeñas y medianas empresas, industriales y trabajadores advirtieron sobre el complejo escenario que atraviesan la producción, el empleo y el consumo en Argentina, y reclamaron políticas destinadas a fortalecer la actividad. En ese marco, desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) anticiparon que el segundo semestre será “muy complicado” para la industria.

El planteo surgió durante la jornada “Argentina Produce: Diálogo que Construye”, realizada en la Asociación Empresaria de Rosario y convocada por CAME, la CGT, FISFE y ADIMRA. El encuentro reunió a más de 300 representantes del sector productivo, empresarial, sindical y académico de distintos puntos del país.

“La situación actual es muy difícil para todos los sectores”, afirmó el presidente de CAME, Ricardo Diab. El dirigente vinculó directamente la situación industrial con el comercio y el empleo: “Cada fábrica que cierra implica empleos que se pierden, y cada trabajador que se queda sin ingresos fijos es, a la vez, un consumidor que el sector comercial pierde”.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que empresarios y trabajadores tienen intereses diferentes, pero comparten el objetivo de “generar más y mejor riqueza para la Argentina”. En ese sentido, reclamó la construcción de un proyecto productivo consensuado y aseguró: “No vemos proyectos para la industria ni para el comercio”.

Desde ADIMRA, su presidente Elio Del Re planteó la necesidad de integrar a la industria, el comercio, el agro, la ciencia y la tecnología en una estrategia de desarrollo. “La industria no es el problema de Argentina, es parte de la solución”, afirmó.

Finalmente, el presidente de FISFE, Javier Martín, advirtió que el segundo semestre será “muy complicado” para la industria y manifestó preocupación por la falta de políticas destinadas a reactivar la producción y el mercado interno. Al mismo tiempo, reconoció avances en otros aspectos de la economía: “Valoro los avances en materia de estabilidad macroeconómica e inflación. Lo que no vemos son políticas que promuevan un incremento de la capacidad productiva”, concluyó.