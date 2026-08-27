Provincia anunció que se hará cargo de la reparación de las cuatro juntas del puente Carretero

Después de más de dos meses de análisis y discusiones con Nación, el Gobierno provincial decidió hacerse cargo de la reparación de las cuatro juntas del puente Carretero. Los trabajos serán financiados con fondos santafesinos y, según las estimaciones oficiales, podrían ejecutarse hacia finales de este año.

La confirmación fue realizada por el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, durante una entrevista con el programa Cómo Seguimos, de radio Nova. “Ya se tomó la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro de repararlo con los fondos santafesinos”, aseguró el funcionario.

La definición llega luego de la controversia que comenzó en junio, cuando Vialidad Nacional advirtió sobre la necesidad de realizar tareas preventivas en cuatro juntas del viaducto y pidió que Santa Fe se hiciera cargo. Desde la Provincia rechazaron entonces que existiera una obligación de asumir esos trabajos, al sostener que el mantenimiento del puente corresponde al Estado nacional.

Sin embargo, días después el propio Seghezzo había revelado que el Gobierno santafesino estaba evaluando el costo de las reparaciones y la posibilidad de realizarlas. Esa evaluación ahora derivó en una decisión concreta: la Provincia hará y pagará la intervención.

“Lo va a tomar la Provincia de Santa Fe. Lo va a hacer y lo va a pagar la Provincia de Santa Fe”, afirmó Seghezzo. Además, explicó que ya comenzaron a preparar los trabajos: “Estamos recién empezando a mandar a fabricar las piezas. Hay que mandar a fabricar las piezas especiales”.

El titular de Vialidad Provincial aclaró que actualmente no existe una situación de urgencia, pero destacó la importancia de actuar preventivamente. “No hay nada urgente, pero hay que repararlo. No era urgente hasta que se rompe, como pasó la otra vez y estuvo ocho meses cerrado. Entonces no queremos que eso pase”, señaló.

Finalmente, ante la consulta sobre cuándo podrían comenzar las tareas, Seghezzo estimó que la Provincia intervendrá el puente “más o menos a finales de año”.