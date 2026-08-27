Intento de robo, persecución y dos aprehendidos en Candioti al 2600

Por Santotomealdía



Dos hombres fueron aprehendidos durante la mañana de este jueves luego de ser sorprendidos en un establecimiento ubicado en Candioti al 2600, en nuestra ciudad, donde se había denunciado la presencia de personas ajenas al lugar. El procedimiento terminó con ambos involucrados detenidos y actuaciones por tentativa de robo.

Uno de los sospechosos fue interceptado cuando salía del lugar mediante escalamiento, mientras que el segundo intentó darse a la fuga y fue alcanzado tras una persecución en inmediaciones de Candioti y avenida del Trabajo. Posteriormente, los efectivos encontraron elementos que habían sido ocultados en las inmediaciones.

De acuerdo con el parte difundido por la Unidad Regional I, personal del Comando Radioeléctrico de nuestra ciudad llegó hasta el establecimiento luego de ser comisionado por la Central de Emergencias 911.

Al dirigirse hacia la parte trasera, los agentes observaron a un hombre saliendo del lugar mediante escalamiento, por lo que procedieron a su aprehensión. Al mismo tiempo, detectaron a un segundo individuo que se encontraba en el interior, junto a diversos elementos.

Este último intentó escapar, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la zona de Candioti y avenida del Trabajo, donde también fue aprehendido.

Tras el procedimiento, los policías hallaron ocultos en las inmediaciones una bolsa con vajilla y una conservadora con bebidas y alimentos. Además, localizaron una motocicleta de baja cilindrada cuya documentación estaba vinculada a uno de los aprehendidos, según indicó la información oficial.

Las fotografías difundidas por la Policía muestran distintos elementos que fueron exhibidos tras el operativo, entre ellos utensilios de cocina, alimentos y bebidas, además de la motocicleta.

Finalmente, el propietario y la encargada del establecimiento se presentaron en el lugar y constataron daños y faltantes, aunque el parte policial no detalló cuáles eran.

Los dos involucrados fueron trasladados a sede policial y las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes bajo la calificación de tentativa de robo.