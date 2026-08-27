Argentina quedó excluida de una cuota extraordinaria para importar carne en EE.UU. dispuesta por Trump

La Argentina quedó excluida de una nueva cuota extraordinaria de importación de carne vacuna anunciada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La medida habilita el ingreso temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin aranceles, por fuera de los cupos habituales, con el objetivo de aumentar la oferta y contener los precios en el mercado estadounidense.

La decisión fue oficializada por Trump mediante una proclama de la Casa Blanca y comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026, con una duración inicial de 90 días. El esquema contempla el ingreso de 100.000 toneladas mensuales hasta completar el volumen total autorizado.

Sin embargo, el beneficio no alcanza a la Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, debido a que estos países ya cuentan con cuotas específicas para exportar carne vacuna al mercado estadounidense. En cambio, la medida representa una oportunidad especialmente importante para Brasil, que hasta ahora no tenía un tratamiento arancelario preferencial de este tipo.

La carne incluida en el nuevo programa deberá corresponder exclusivamente a cortes magros destinados a la elaboración de carne molida, que posteriormente serán mezclados con producción estadounidense. Según detalló la administración de Trump, el objetivo es que estos productos lleguen al mercado con un descuento cercano al 25% respecto de los precios habituales de importación.

Por qué Argentina quedó afuera

La proclama establece expresamente que el nuevo mecanismo no modifica los acuerdos comerciales vigentes con países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos ni beneficia a aquellos proveedores que ya disponen de cuotas específicas para exportar carne vacuna.

En ese grupo se encuentra la Argentina, que históricamente contó con un cupo de 20.000 toneladas anuales para ingresar carne al mercado estadounidense. Este año, la administración Trump había ampliado esa cuota hasta 100.000 toneladas, aunque la Argentina continúa fuera del nuevo cupo extraordinario.

Por ese motivo, la apertura beneficiará principalmente a los países que comercializan carne vacuna con Estados Unidos por fuera de un sistema de cuotas fijas, con Brasil como uno de los principales beneficiados.

Desde Washington justificaron la decisión por la situación que atraviesa la ganadería estadounidense, marcada por una fuerte reducción del stock bovino y dificultades para abastecer la demanda interna.

“El presidente Trump está tomando medidas decisivas para responder a las perturbaciones del mercado y a los desastres naturales, con el objetivo de garantizar un suministro adecuado y precios asequibles de los productos cárnicos para las familias estadounidenses”, señalaron desde la administración norteamericana.

Estados Unidos es actualmente el mayor consumidor mundial de carne vacuna en volumen y el segundo en consumo per cápita, según los argumentos utilizados por la Casa Blanca para respaldar la medida.

Con el ingreso de las 300.000 toneladas adicionales, el Gobierno estadounidense estima que habrá un 10% más de carne vacuna disponible en el mercado respecto de las previsiones anteriores. La intención es incrementar la oferta de cortes destinados principalmente a la producción de carne molida y contribuir así a moderar los precios para los consumidores.

Al mismo tiempo, la administración Trump aseguró que el programa fue diseñado para evitar un impacto significativo sobre el mercado de hacienda para engorde y los productores estadounidenses. La estrategia oficial mantiene como objetivo la recuperación del rodeo bovino doméstico y el fortalecimiento de la producción local.

Según la Casa Blanca, desde el regreso de Trump al poder, el sector ganadero estadounidense comenzó a mostrar señales de recuperación que no se registraban desde 2018, impulsadas principalmente por el crecimiento del rodeo y una mayor retención de vaquillonas.