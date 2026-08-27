A más de 50 años de su sanción, revisarán la ordenanza que regula a las vecinales de la ciudad

Por Santotomealdía



Representantes de vecinales de la ciudad se reunieron este jueves por la mañana con concejales para comenzar a trabajar en la actualización de la Ordenanza 430/74, la norma que desde hace más de medio siglo regula el reconocimiento y funcionamiento de estas entidades. El encuentro abrió una instancia de análisis que continuará con nuevas reuniones para avanzar sobre modificaciones concretas.

Además de la cuestión institucional, los vecinalistas aprovecharon el encuentro para trasladar al Concejo distintas preocupaciones vinculadas con la situación de los barrios, entre ellas el mantenimiento de calles y desagües y la necesidad de prever respuestas ante eventuales lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

En diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, el presidente de la Vecinal Sarmiento, Ernesto Larumbe, explicó que el objetivo central de la convocatoria fue comenzar a revisar una normativa cuya estructura original data de 1974, aunque posteriormente recibió modificaciones puntuales.

“Estamos tratando la actualización de una ordenanza que es muy antigua, que habla de la creación de las vecinales. Ha pasado mucho tiempo y es necesario actualizarla, porque hay algunas cosas que deberían contemplarse y no se han contemplado y, por otro lado, hay algunas que son decididamente obsoletas”, señaló.

La Ordenanza 430 fue sancionada el 18 de noviembre de 1974 y actualmente contiene modificaciones introducidas mediante ordenanzas de 2020, 2021 y 2022. La normativa establece las condiciones para la creación y reconocimiento de las asociaciones vecinales, sus objetivos, autoridades, asambleas, obligaciones y mecanismos de control municipal.

El vínculo entre el reconocimiento municipal y la personería jurídica

Uno de los aspectos señalados por Larumbe está relacionado con la situación institucional de las vecinales luego de obtener su reconocimiento municipal. El artículo 11 establece que, una vez reconocida por las autoridades municipales, la Asociación Vecinal debe tramitar su personería jurídica dentro de los 180 días, bajo apercibimiento de que caduque ese reconocimiento si no cumple con el requisito.

Según explicó Larumbe, uno de los puntos que pretenden revisar es cómo continúa el seguimiento institucional una vez obtenida esa personería jurídica, teniendo en cuenta las obligaciones que las entidades adquieren como asociaciones civiles.

“La ausencia en la normativa es el seguimiento que hace el Municipio una vez conseguida la personería jurídica, de las obligaciones que conlleva esto, que es la presentación en tiempo y forma de los balances, de la renovación de las comisiones directivas. Todo esto no lo contempla la normativa”, planteó.

La ordenanza vigente sí establece distintas obligaciones de información y control municipal. Entre otras disposiciones, determina que las asociaciones deben comunicar la realización de sus asambleas al Ejecutivo, informar posteriormente lo resuelto y comunicar los cambios en sus comisiones directivas. También contempla la intervención de veedores municipales y mecanismos de contralor sobre libros y registros.

Larumbe consideró que la primera reunión fue “muy provechosa” y destacó que existe el compromiso de continuar trabajando. “Esto es solamente una introducción a la discusión de la norma. Esperamos pronto tener otra reunión donde ya va a ser mucho más específica y donde se tomarán decisiones”, anticipó.