Alarma en una escuela de Tucumán: un alumno de 14 años llevó un arma y disparó en el aula

Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro de un aula, aunque el proyectil impactó contra una pared y, afortunadamente, no provocó heridos.

El episodio ocurrió el martes en la Escuela Congreso de Tucumán, pero tomó trascendencia pública este jueves, luego de que se conocieran detalles del hecho y comenzaran a circular imágenes registradas por estudiantes.

De acuerdo con las primeras informaciones, el adolescente habría llevado el arma desde su domicilio y la detonación se produjo mientras la manipulaba durante una clase. El director del establecimiento intervino inmediatamente, dio aviso a la Policía y el menor fue entregado posteriormente a sus padres, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Minutos después del disparo, efectivos de la Comisaría Segunda se presentaron en la institución para resguardar a la comunidad educativa y realizar las primeras actuaciones. También fueron notificados la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán.

El momento previo al disparo

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular entre los alumnos. En las imágenes se observa al adolescente manipulando el arma y colocando municiones en el tambor antes de que se produzca el disparo dentro del aula.

El estruendo sorprendió al docente que se encontraba dando una clase de Historia, quien inicialmente pensó que se trataba de un petardo.

“Ayer (por el martes), en momentos de hora de clase, un alumno se presentó con un arma de fuego. En medio de la clase se disparó la pistola. Afortunadamente ningún alumno está herido y el docente que estaba en la clase también”, explicó José Soria, vicedirector de la institución, en diálogo con medios locales.

El directivo remarcó además que, aunque no hubo personas heridas, será necesario abordar las consecuencias emocionales que pudo provocar el episodio.

“Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, señaló.

Qué dijo la Policía sobre el caso

El subjefe de la Policía de Tucumán, comisario general Roque Rodolfo Íñigo, confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 14:30 y destacó que el disparo no alcanzó a ninguna persona.

“Un menor de edad, de 14 años, había llevado un arma de fuego al establecimiento escolar y se produjo un disparo. Gracias a Dios no ha herido a nadie”, explicó en diálogo con Cadena 3.

Según el jefe policial, el adolescente reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su casa y posteriormente fue identificado por los efectivos que acudieron al establecimiento.

Ahora, la investigación busca determinar cómo llegó el arma a manos del menor y quién es su titular, además de establecer las demás circunstancias vinculadas con el episodio.

“Estamos en etapa inicial de la investigación para saber cómo llegó a su mano esta arma de fuego, quién sería el titular y todas las demás cuestiones que tienen que ver con el caso”, indicó Íñigo.

En paralelo, las autoridades educativas activaron los protocolos correspondientes y deberán definir las medidas a adoptar dentro de la institución. Soria explicó que, una vez que avance el proceso judicial, la escuela trabajará con el acuerdo escolar de convivencia vigente en las instituciones educativas de la provincia.