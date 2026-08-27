Nepal y China elevan a 362 la cifra de muertos tras el colapso de un glaciar

Las inundaciones repentinas que golpearon la zona fronteriza entre Nepal y China dejaron al menos 362 muertos y más de 1.400 desaparecidos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate tras el colapso de un glaciar que provocó un enorme torrente de agua, hielo, rocas y barro.

Del lado nepalí se contabilizan 359 fallecidos y más de 800 personas desaparecidas. En el Tíbet, en tanto, la agencia estatal china Xinhua informó sobre tres muertos y 558 desaparecidos. Entre estos últimos habría 260 extranjeros, mientras que dos personas fueron rescatadas con vida.

El desastre se produjo el miércoles en una zona fronteriza de difícil acceso y provocó una importante destrucción. El torrente arrasó carreteras, sepultó vehículos y edificios y dañó distintas vías de comunicación. Imágenes captadas por drones en Nepal mostraron caminos destruidos y construcciones cubiertas por grandes cantidades de lodo.

En el distrito de Nuwakot, uno de los sectores más afectados, el barro ingresó en edificios y dejó numerosos escombros sobre árboles y tendidos eléctricos. También hubo vehículos que quedaron completamente cubiertos por el material arrastrado por el agua.

“Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora la inundación arrasó con todo el mercado. La gente se disponía a ir a la oficina”, relató Shoyam Rajbhandari, un vecino de la zona. “Desconocemos cuántas personas están desaparecidas o han fallecido”, agregó.

Cientos de extranjeros entre los desaparecidos

La magnitud de la tragedia también alcanzó a numerosos ciudadanos extranjeros que se encontraban en la región por motivos turísticos o religiosos. Las autoridades nepalíes habían informado inicialmente de 403 personas desaparecidas, entre ellas 341 extranjeros.

Sunil Sharma, portavoz de la junta de turismo, indicó que entre los desaparecidos había 133 ciudadanos de India que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet. También se contabilizaban 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que estaba al tanto de la situación de ciudadanos de ese país afectados por el desastre.

Desde Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, informó que al menos 34 ciudadanos australianos que realizaban peregrinaciones y excursiones de senderismo permanecían desaparecidos. Según explicó, se trataba de personas que integraban distintos grupos de turismo y peregrinación.

Malasia también reportó dificultades para localizar a ciudadanos de su país. Su Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que 55 malasios permanecían ilocalizables en Katmandú debido a los daños en las comunicaciones, aunque hasta el momento no había confirmación oficial de víctimas.

Qué provocó la tragedia

En un primer momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había informado sobre un terremoto de magnitud 4,4 registrado a unos 66 kilómetros al norte de Katmandú. Sin embargo, posteriormente revisó su análisis y determinó que se trató de un colapso glacial de magnitud 5,2, que desencadenó un enorme flujo de escombros. El organismo aclaró que finalmente no se registró ningún terremoto.

Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, también atribuyeron la inundación a una avalancha procedente de un glaciar.

“Las observaciones hidrológicas indican la excepcional velocidad y magnitud de la ola de inundación”, señalaron los especialistas. Según sus mediciones, el nivel del río Trishuli aumentó hasta nueve metros en apenas media hora.

El río Lhende Khola, afluente del Bhotekoshi, fue uno de los sectores más afectados. El especialista en reducción del riesgo de desastres Saswata Sanyal explicó que el cauce sufrió su segundo desborde en apenas 14 meses.

“El río Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses, esta vez a causa de un alud de hielo y rocas procedente de un glaciar en el lado nepalí que bloqueó el río y provocó una crecida repentina aguas abajo”, explicó Sanyal.

Una región cada vez más expuesta

La zona ya había sufrido un episodio similar en agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el Tíbet se desbordó como consecuencia de las altas temperaturas. En aquella ocasión murieron nueve personas y varias infraestructuras resultaron dañadas, entre ellas un puente que conecta Nepal y China.

El Himalaya concentra algunos de los picos más altos del planeta y una gran cantidad de glaciares, cuyos valles y laderas presentan una elevada exposición a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Investigadores de Katmandú advirtieron a comienzos de este año que los glaciares del Hindu Kush-Himalaya están perdiendo hielo a un ritmo cada vez mayor y que la tasa de pérdida se duplicó desde el año 2000.

Mientras tanto, los equipos de emergencia de Nepal y China continúan trabajando en las zonas afectadas para localizar a los desaparecidos y rescatar a posibles sobrevivientes, en medio de un escenario marcado por la destrucción de caminos y las dificultades para acceder a las áreas más golpeadas.