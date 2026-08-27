Con más de 70 stands, abrió sus puertas la 32ª Feria del Libro de Santa Fe

La XXXII Feria del Libro de Santa Fe abrió sus puertas este miércoles en la Estación Belgrano, donde hasta el domingo 30 de agosto se podrá disfrutar de una amplia programación vinculada con la literatura y la cultura. Con entrada libre y gratuita, el tradicional encuentro reúne más de 70 stands y más de 90 actividades.

Bajo el lema “Ciudad de Libros”, la feria es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Santa Fe, el Gobierno de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con la Universidad Católica de Santa Fe como institución invitada. En esta edición, la propuesta cuenta con un 30% más de expositores que el año pasado.

Durante la jornada inaugural, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió los distintos stands acompañado por el secretario de Desarrollos Culturales de la provincia, Paulo Ricci, y la rectora de la UNL, Laura Tarabella. Además, participó de la conferencia “Entre experiencia e imaginación”, a cargo de la poeta y cineasta de Colastiné Norte, Marilyn Contardi.

Una feria que apuesta a la cultura y al desarrollo local

Durante la apertura, Poletti destacó la continuidad de la propuesta y el trabajo conjunto entre las distintas instituciones que participan de su organización.

“Es muy valorable esta política pública que se sostiene desde hace más de 30 años en un trabajo en equipo entre las universidades, la Provincia y el Municipio. No es solo una política cultural, sino también de desarrollo, donde confluyen escritores, editoriales, diseñadores y bibliotecarios”, señaló el intendente.

El mandatario también se refirió al crecimiento de la feria y al incremento en la cantidad de expositores. “Que tengamos un 30% más de puestos habla a las claras de que la gente sigue leyendo. Hay que brindar la oportunidad para que vecinos y visitantes se acerquen; esto es lo que creemos, valoramos y defendemos”, sostuvo.

Por su parte, Paulo Ricci destacó la respuesta del público durante las primeras horas del encuentro y remarcó el vínculo de la ciudad con la literatura. “Santa Fe es una ciudad de libros, pero también de lectores, escritores, editores y libreros, que son los verdaderos protagonistas de estas jornadas”, afirmó.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, puso el foco en la diversidad de propuestas que ofrece la feria y la posibilidad de generar un espacio de encuentro entre autores y lectores.

Autores, presentaciones y el Argentino de Literatura

La programación incluye presentaciones de libros, talleres, exposiciones y encuentros con escritores e ilustradores, además de la vigésima edición del Argentino de Literatura de la Universidad Nacional del Litoral.

Entre los autores e ilustradores que participarán de las actividades se encuentran Tamara Tenenbaum, Gabriela Cabezón Cámara, Joaquín Linne, Marcela Ternavasio, Pablo Bernasconi, Dolores Reyes, Istvansch, Silvia Hopenhayn, Osvaldo Aguirre y Patricia Kolesnikov, entre otros.

La feria también será sede de parte de la programación del XX Argentino de Literatura, que incluirá mesas de edición, narrativa, crítica y poesía, además de presentaciones de libros.

Las actividades principales se desarrollan en la Estación Belgrano, ubicada en bulevar Gálvez 1150, y cuentan además con subsedes en la Casa de la Cultura, el MAC y el Mercado Editorial.

La feria podrá visitarse este jueves de 15 a 21, mientras que el viernes, sábado y domingo permanecerá abierta de 15 a 22. La entrada es libre y gratuita. La agenda completa de actividades se puede consultar en el portal oficial, ingresando a este enalce.