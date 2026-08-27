Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: renovó su contrato con Alpine

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y continuará en la Fórmula 1 durante la temporada 2027, una confirmación que despeja las dudas sobre su futuro y ratifica la confianza de la escudería francesa en el piloto argentino.

Alpine anunció que mantendrá sin cambios su alineación de pilotos para el próximo campeonato, por lo que Colapinto seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly. La continuidad de ambos apunta a darle estabilidad al equipo mientras trabaja en el desarrollo de un auto que le permita acercarse a los puestos de vanguardia.

En ese sentido, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó la importancia de conservar una formación estable y aseguró que Colapinto “creció y maduró hasta convertirse en un gran piloto” durante la temporada. “Sus resultados en Miami y Montreal confirmaron lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula 1 y pertenece a este equipo”, afirmó el dirigente italiano.

Briatore señaló que la prioridad de Alpine continuará siendo el desarrollo de un monoplaza competitivo, con el objetivo de acercarse a los equipos de punta y aspirar a pelear por victorias.

Por su parte, Colapinto celebró la renovación y aseguró que se siente “muy feliz y muy cómodo” dentro de la estructura con sede en Enstone. El argentino agradeció la confianza de Briatore, del director general Steve Nielsen y de todo el equipo. “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar. Estoy ansioso por ver cómo se desarrolla todo y concentrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, expresó.

El piloto bonaerense había llegado a Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025, pero luego se ganó una butaca titular a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan. Posteriormente, fue confirmado para la temporada 2026.

Durante este campeonato, Colapinto mostró una evolución sostenida en su rendimiento y sumó 19 puntos en seis Grandes Premios, contribuyendo a que Alpine alcanzara el sexto puesto en el Mundial de Constructores.

La confirmación de su continuidad se conoció en la previa del Gran Premio de Italia, donde Colapinto contará con el paquete de actualizaciones que Alpine había estrenado anticipadamente en el auto de Gasly durante la competencia disputada en Zandvoort.