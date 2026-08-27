ASOEM llevó sus 80 años de historia a la Feria del Libro de Santa Fe

ASOEM presentó este miércoles por la tarde “ASOEM Soberana: un recorrido por la construcción histórica e institucional de la organización sindical”, en el marco de la jornada inaugural de la XXXII Feria del Libro de Santa Fe. La actividad se desarrolló en el Auditorio 2 de la Estación Belgrano y contó con la participación del secretario General de ASOEM, Juan R. Medina, integrantes de la Comisión Directiva, colaboradores, trabajadores municipales, autoridades y público en general.

La presencia de ASOEM en este importante encuentro cultural abierto a la comunidad tuvo un significado especial en el marco de los 80 años de la organización. La presentación permitió llevar la historia y la identidad de los trabajadores municipales a un espacio de encuentro con la sociedad santafesina, compartiendo una parte del patrimonio construido colectivamente durante ocho décadas.

El evento contó además con el acompañamiento de autoridades municipales, entre ellas el intendente de la Municipalidad de San José del Rincón, Andrés Soperez, y el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo.

La presentación se desarrolló en el Auditorio 2 de la Estación Belgrano.

Durante la actividad, Juan R. Medina, promotor y prologuista de la publicación, y Luciana Claudia Medina, autora del libro, presentaron los principales aspectos de una publicación que reconstruye la historia de ASOEM desde una perspectiva institucional y humana.

Publicado bajo el sello de Editorial ASOEM, “ASOEM Soberana” constituye el segundo título editado por la institución y recupera ocho décadas de historia a partir de documentos gremiales, sindicales y sociales, archivos, materiales de gestión y testimonios vinculados a la vida de la organización.

El libro recorre los orígenes de la acción gremial, las primeras luchas y procesos de consolidación del sindicato, el valor de la sede sindical como espacio de identidad y los distintos contextos políticos y sociales atravesados por ASOEM. También recupera la expansión de la vida sindical hacia la comunicación, la cultura, la recreación y la previsión social.

“ASOEM Soberana” reúne así hechos, conflictos, transformaciones y experiencias que forman parte de la identidad del sindicato de los trabajadores municipales de Santa Fe, Recreo, San José del Rincón, Monte Vera, Arroyo Leyes, Candioti, Arroyo Aguiar y Sauce Viejo.

La presentación tuvo lugar en el marco de la jornada inaugural de la Feria del Libro de Santa Fe.

A 80 años de su fundación, la presentación en la XXXII Feria del Libro reafirmó también una concepción de ASOEM como una organización que, además de defender los derechos laborales, participa activamente en la construcción social y cultural de su comunidad. Llevar su historia a este escenario significa poner en valor lo construido y, al mismo tiempo, proyectar esa memoria hacia las nuevas generaciones de trabajadores municipales.