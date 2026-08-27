Duro golpe para River: quedó eliminado de la Sudamericana tras perder por penales en el Monumental

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 8-7 ante Independiente Santa Fe en una interminable tanda de penales en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet había estado a un paso de quedarse con la clasificación, pero el conjunto colombiano consiguió el empate sobre el final del partido y luego se impuso en una definición que tuvo 22 remates desde los doce pasos.

El Millonario se había puesto en ventaja a los 51 minutos del segundo tiempo gracias a Sebastián Driussi, quien aprovechó un centro de Gonzalo Montiel desde la derecha y apareció en el segundo palo para empujar la pelota al fondo del arco. El delantero, que regresaba a la titularidad después de superar una lesión, desató el festejo del Monumental y parecía encaminar la clasificación.

Sin embargo, River no logró sostener la ventaja. Santa Fe adelantó sus líneas durante el tramo final y encontró el empate a los 80 minutos. Después de un córner, un remate dentro del área impactó en la mano de Lucas Martínez Quarta y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal. Franco Fagúndez ejecutó con un remate potente y bajo, mientras que Santiago Beltrán alcanzó a tocar la pelota pero no pudo evitar el 1-1.

El empate llevó la serie directamente a los penales y allí apareció el héroe de la noche para el conjunto colombiano: el arquero Weimar Asprilla. La definición se extendió hasta el 8-7, después de una sucesión de aciertos y errores de ambos equipos. Almada, Correa, Otamendi, Freitas, Vera, Acuña y Meza marcaron para River, pero Rafael Santos Borré estrelló su remate en el palo, Martínez Quarta lo envió por encima del travesaño y Beltrán también falló el suyo después de resbalar al momento de patear.

Del otro lado, Beltrán había sido protagonista al atajar tres penales durante la tanda, pero finalmente no pudo completar la hazaña. Asprilla, en cambio, atajó uno de los remates y luego convirtió el penal decisivo para sentenciar la clasificación de Independiente Santa Fe.

La eliminación llegó después de un partido en el que River tuvo el control durante buena parte del primer tiempo, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar su dominio en goles. Driussi dispuso de las dos oportunidades más claras de la etapa inicial, mientras que Thiago Almada, Ángel Correa y Marcos Acuña también buscaron el arco colombiano.

Tras el gol de Driussi, Coudet intentó sostener la ventaja con cambios, pero River perdió peso ofensivo y permitió que Santa Fe creciera en el tramo decisivo. El empate terminó llevando el partido a los penales y profundizó un momento complicado para el equipo.

La eliminación representa otro golpe para el Millonario, que llegó al encuentro con apenas una victoria en sus últimos ocho partidos y venía de desperdiciar una ventaja de dos goles frente a Vélez, que terminó empatando 2-2. Incluso el Monumental había recibido con silbidos al entrenador cuando su nombre apareció en las pantallas durante el anuncio de la formación.

Con River fuera de la competencia, Boca Juniors quedó como el único representante argentino en la Copa Sudamericana. El equipo xeneize disputará los cuartos de final ante San Pablo, mientras que Independiente Santa Fe se enfrentará a Vasco da Gama en la próxima instancia.

La derrota también vuelve a poner bajo la lupa el futuro de Coudet, quien asumió en marzo para reemplazar a Marcelo Gallardo. Desde su llegada, River ganó apenas uno de sus primeros seis partidos del Torneo Clausura y marcha en la parte baja de la Zona B, con cuatro puntos. La eliminación internacional suma así un nuevo capítulo a un semestre que quedó marcado por los malos resultados y la creciente tensión alrededor del equipo.