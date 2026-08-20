La actividad económica repuntó en junio: creció 0,8% y avanzó 1,9% en la primera mitad del año

La actividad económica argentina creció 0,8% en junio respecto de mayo y logró revertir la caída de 0,6% registrada el mes anterior. Además, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec mostró una suba interanual del 2,7% y acumuló un avance de 1,9% durante el primer semestre de 2026.

El dato oficial mostró que 12 de los 15 sectores que componen el indicador tuvieron mejoras frente a junio del año pasado. La mayor expansión correspondió a la pesca, con un salto interanual del 247,6%, seguida por la explotación de minas y canteras, que avanzó 15,6%.

La minería fue, además, el sector que más contribuyó al crecimiento general, mientras que agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 4,6%. Entre ambas actividades explicaron 1,1 puntos porcentuales de la variación interanual del EMAE.

En el otro extremo, tres sectores registraron retrocesos. Administración pública y defensa cayó 1,5%, mientras que electricidad, gas y agua bajó 0,4% y enseñanza retrocedió 0,1%. En conjunto, estos rubros restaron 0,1 puntos porcentuales al resultado del indicador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró las cifras y destacó especialmente el comportamiento de la tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de la actividad sin el componente irregular. Según señaló, creció 0,2% mensual y acumula 27 meses consecutivos de expansión, el período más prolongado desde 2009-2011.

Sin embargo, el resultado de junio se da en un escenario de comportamiento irregular de la economía, con avances y retrocesos mes a mes. Los especialistas describen esta dinámica como un movimiento de “serrucho” y advierten sobre una recuperación a distintas velocidades entre los sectores.

En ese sentido, los principales motores del crecimiento fueron nuevamente el agro, la minería y la energía, mientras que la industria, la construcción y el comercio muestran un desempeño más moderado. El economista Gonzalo Carrera, de Equilibra, señaló que los sectores no primarios volvieron a caer por tercer mes consecutivo, aunque en junio hubo mejoras en la industria y la intermediación financiera.

Sergio González, de Cohen Aliados Financieros, remarcó que minería y agro explicaron cerca del 40% del crecimiento interanual del EMAE. A su vez, señaló que la diferencia entre los sectores resulta relevante porque industria, construcción y comercio concentran buena parte del empleo privado, mientras que la minería requiere una mayor inversión de capital y genera menos puestos de trabajo en relación con su nivel de producción.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño advirtió que el promedio del segundo trimestre quedó 0,9% por debajo del primero y que junio todavía se ubicó 1,2% por debajo del nivel de diciembre de 2025. Para el especialista, los datos muestran que el comienzo de 2026 tuvo un dinamismo menor al esperado.

De cara a los próximos meses, el Gobierno apuesta a que distintas reformas e iniciativas contribuyan a consolidar la recuperación. Entre ellas aparecen la reforma laboral, el régimen de Inocencia Fiscal y la concesión de rutas nacionales, aunque la implementación de algunas de estas medidas todavía enfrenta demoras.

Las proyecciones privadas relevadas por el Banco Central estiman que el PIB podría crecer 2,7% durante 2026, mientras que el Banco Mundial mantiene una previsión más optimista, del 3,6%. El organismo, no obstante, recortó sus estimaciones respecto de las difundidas a comienzos de año debido al escenario internacional y a la mayor incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.