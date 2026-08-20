Milei defendió su gestión y aseguró: “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía”

El presidente Javier Milei aseguró que su Gobierno mantendrá el rumbo económico y sostuvo que cumplirá con los principales objetivos que se planteó al asumir. “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, afirmó al cerrar una nueva edición del Consejo de las Américas, realizado en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario habló después de las exposiciones de varios integrantes de su gabinete, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno. Luis Caputo no participó debido a problemas de salud.

Durante su discurso, Milei volvió a defender los resultados de su gestión y cuestionó las críticas de distintos sectores a los indicadores económicos. En ese sentido, destacó que la inflación se redujo un 85% y sostuvo que la economía argentina acumula un crecimiento del 8,3% durante su mandato.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, afirmó. Luego agregó: “También sé hacer crecer la economía”.

El Presidente también rechazó las críticas que hablan de un crecimiento desigual y calificó como una “imbecilidad” y un “monumento a la ignorancia” la idea de que la economía avanza a “dos velocidades”. Según explicó, el proceso de expansión implica una reasignación de recursos, con empresas que desaparecen y otras que surgen a partir de los cambios en las condiciones económicas.

En otro tramo de su exposición, Milei reconoció que “la foto es horrible”, aunque sostuvo que “la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”. Además, cuestionó a la oposición y aseguró que existen dirigentes que buscan “romper todo” y regresar a las políticas del pasado.

El mandatario también se refirió a la situación del mercado laboral, el avance tecnológico y la apertura comercial. Consideró que Argentina todavía es una economía demasiado cerrada y comparó esa situación con “una cárcel”, al tiempo que defendió la necesidad de reconvertir los sectores que deberán competir con productos del exterior.

Finalmente, sostuvo que el desarrollo tecnológico permitirá acceder a bienes más baratos y de mayor calidad, generando ahorros que, según su visión, podrán ser destinados a nuevas actividades y contribuir al crecimiento de la economía.