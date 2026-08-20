Juicio por la muerte de Maradona: autorizaron allanamientos a Swiss Medical y Los Arcos y suspendieron el debate

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó suspendido hasta el próximo jueves luego del escándalo que se desató por la incorporación de estudios médicos de su padre, Don Diego, entre la documentación analizada por la Junta Médica que evaluó el fallecimiento del exfutbolista.

En medio de la controversia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro autorizó allanamientos en el Sanatorio Los Arcos y en la sede de Swiss Medical, con el objetivo de secuestrar documentación médica y determinar cómo llegaron al expediente los estudios que no correspondían a Diego.

La irregularidad salió a la luz durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, uno de los especialistas que integró la Junta Médica. Los abogados defensores detectaron diferencias en los números de afiliado al comparar los estudios atribuidos a Maradona con documentación correspondiente a Don Diego, quien había sido atendido en Los Arcos y falleció en 2015.

La situación generó un fuerte cruce entre las partes, ya que la Junta Médica es una de las principales pruebas de la acusación contra los siete imputados. En su informe, los especialistas habían concluido que la muerte de Maradona era evitable y cuestionaron el tratamiento y el seguimiento que recibió durante sus últimos días.

Según planteó la defensa, la confusión alcanzaría al menos a estudios realizados entre 2012 y 2015. Uno de los puntos que despertó dudas fue que durante parte de ese período Diego se encontraba fuera de la Argentina, por lo que también se solicitó información a Migraciones para verificar sus movimientos.

La Fiscalía reconoció que había documentación médica de Don Diego incorporada al expediente, aunque rechazó que esa situación invalide automáticamente las conclusiones de la Junta Médica. El fiscal Patricio Ferrari sostuvo que las nuevas medidas permitirán determinar cuál fue el alcance concreto del error y defendió la continuidad del debate.

Finalmente, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón hicieron lugar al pedido de la Fiscalía y autorizaron los procedimientos para obtener la documentación original. Además, una vez incorporados los nuevos registros, los integrantes de la Junta Médica que ya declararon podrán volver a ser convocados para establecer si mantienen o modifican sus conclusiones.

Como consecuencia de las medidas ordenadas, el tribunal decidió suspender el debate. La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 27 de agosto, cuando se retomará el juicio y se continuará con las declaraciones pendientes.

De esta manera, el escándalo por las historias clínicas abrió un nuevo capítulo en un proceso que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Maradona y puso bajo la lupa una de las principales pruebas utilizadas para sostener la acusación contra los imputados.