El consumo de carne vacuna cayó a su nivel histórico más bajo en el país

El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a retroceder y alcanzó en julio su nivel más bajo en más de dos décadas. De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo promedio de los últimos 12 meses fue de 46,3 kilos por habitante al año, un 9,4% menos que en julio de 2025, cuando el registro llegaba a 51,1 kilos. En términos concretos, cada argentino consumió 4,8 kilos menos de carne vacuna que un año atrás.

La caída se refleja también en el abastecimiento del mercado interno. Entre enero y julio, se destinaron al consumo doméstico 1,202 millones de toneladas de carne res con hueso, unas 163.400 toneladas menos que durante el mismo período de 2025. La disminución fue del 12% y se tradujo en una menor cantidad de carne disponible en carnicerías y supermercados.

La menor oferta está vinculada, en buena medida, con la caída de la faena. En los primeros siete meses del año se procesaron 7,09 millones de cabezas de ganado, un 9,8% menos que en igual período de 2025. Esto representa una reducción de casi 773.000 animales. Si la comparación se realiza con 2023, el descenso alcanza el 17,8%. Solo en julio se faenaron 1,095 millones de cabezas, un 12,2% menos que un año atrás.

Según CICCRA, este comportamiento responde a un cambio en el ciclo ganadero. Después de varios años marcados por la liquidación de hacienda como consecuencia de las sequías y las dificultades climáticas, los productores comenzaron a retener vientres con el objetivo de recomponer los rodeos. A esto se suma una menor cantidad de terneros y el impacto que tuvo la liquidación de hembras registrada entre 2023 y 2025.

Mientras el mercado interno pierde volumen, las exportaciones de carne vacuna continúan creciendo. Entre enero y julio se enviaron al exterior 487.200 toneladas res con hueso, un 8,8% más que en el mismo período del año pasado. En junio, además, las exportaciones generaron US$427,8 millones, un 40,4% más interanual.

Uno de los principales impulsores de esta expansión fue Estados Unidos, luego de que se ampliara el cupo para el ingreso de carne argentina de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Durante el primer semestre, la Argentina exportó 54.150 toneladas al mercado estadounidense, lo que significó un incremento del 193,9% respecto de 2025. China, en tanto, continúa siendo el principal destino por volumen, aunque perdió participación relativa frente al crecimiento de las ventas a Estados Unidos.

Sin embargo, la menor cantidad de carne disponible en el mercado interno no se explica principalmente por un aumento de las exportaciones, sino por la contracción de la producción. Durante el primer semestre, los frigoríficos exportaron unas 280.000 toneladas de carne vacuna, apenas 28.000 toneladas más que en el mismo período del año pasado.

En paralelo, el sector comienza a discutir un posible cambio en el modelo de abastecimiento. El consultor ganadero Andrés Costamagna planteó que la Argentina podría avanzar hacia un esquema similar al de Uruguay: importar carne para abastecer parte de la demanda interna y destinar la producción nacional a mercados externos, donde los precios son más elevados.

Las importaciones todavía representan un volumen reducido frente al consumo local, aunque comenzaron a crecer. En este contexto, el sector proyecta que los precios internacionales elevados podrían sostener durante los próximos años el incentivo a exportar, mientras el mercado interno enfrenta una menor disponibilidad y un consumo de carne vacuna que continúa en retroceso.