Robó dos bicicletas de la puerta de Acción Social y fue detenido a dos cuadras del lugar

Un joven de 17 años fue detenido tras sustraer dos bicicletas de la sede de la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Santo Tomé, ubicada en calle Córdoba al 2000. Los rodados fueron recuperados poco después durante un procedimiento realizado por personal policial.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé fueron enviados por la Central 911 a la zona de Buenos Aires y Obispo Gelabert, a raíz de un aviso por un robo ocurrido en dependencias municipales.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un joven de 17 años que tenía en su poder las dos bicicletas denunciadas como sustraídas. El procedimiento se concretó a unas dos cuadras de la repartición municipal donde habían sido robados los rodados.

Tras la intervención policial, las bicicletas fueron trasladadas hasta la Comisaría 12ª, donde se presentó el propietario y reconoció ambos rodados como de su propiedad.

En cuanto al malviviente, por tratarse de un menor de edad, se dio intervención a la Fiscalía de Menores en turno, que dispuso que el joven permaneciera arrestado en el pabellón de menores mientras continúan las actuaciones correspondientes.