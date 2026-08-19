A un mes de la final del Mundial, Tapia apuntó contra quienes “mintieron” sobre la Selección

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a referirse a la final del Mundial 2026 al cumplirse un mes de la derrota de la Selección argentina y utilizó sus redes sociales para responder a quienes, después del partido, instalaron versiones y teorías conspirativas sobre el desempeño del equipo.

Con un extenso mensaje, Tapia cuestionó a quienes pusieron en duda el compromiso de los futbolistas y reclamó que se hagan responsables por las acusaciones realizadas durante las semanas posteriores a la final.

“Un mes pasó. Un mes de aquella final. Un mes de la mentira, de la operación y de una campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”, escribió el dirigente, quien además cuestionó que ninguno de los que difundieron esas versiones haya pedido disculpas.

Tapia sostuvo que cometer un error puede ser entendible, pero marcó una diferencia cuando se trata de instalar deliberadamente una versión sin pruebas. “Lo que no puede pasar es mentir, instalar una historia, alimentar una sospecha durante días y, cuando el tiempo demuestra que todo era humo, esconderse y hacer de cuenta que nunca pasó nada”, afirmó.

El titular de la AFA también apuntó contra quienes cuestionaron públicamente a los jugadores mientras disputaban la final. “Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario”, señaló, antes de reclamarles: “A todos ellos: háganse cargo”.

En ese sentido, Tapia recordó que hubo personas que exigieron explicaciones y señalaron a futbolistas “sin tener una sola prueba”, al tiempo que consideró que esas acusaciones terminaron convirtiendo una sospecha en una supuesta verdad.

“Ahora den ustedes las explicaciones”, reclamó el dirigente, quien consideró que “la grandeza también está en reconocer una equivocación”.

Tapia defendió además el desempeño de los integrantes del seleccionado y aseguró que tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los colaboradores mantienen “la frente en alto”. Según expresó, todos ellos conocen el esfuerzo realizado durante aquella final y saben que “cuando terminó la final, no le debían nada a nadie”.

El mensaje terminó con una frase que sintetizó el eje de su descargo y que volvió a marcar su postura frente a las versiones surgidas después del partido: “Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí”.