Escándalo en el juicio por la muerte de Maradona: la junta médica analizó por error estudios de su padre

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una nueva polémica luego de que, durante una de las audiencias, se detectara que la junta médica que analizó el caso había incorporado por error estudios que pertenecían al padre del exfutbolista.

El hallazgo se produjo mientras declaraba uno de los 20 peritos que participaron de la junta médica, que estaba explicando estudios relacionados con la función renal de Maradona. En medio de la exposición, uno de los abogados revisó la documentación y advirtió que uno de los informes mencionados no correspondía a Diego, sino a Don Diego Maradona.

El padre del exfutbolista también había sido atendido por Swiss Medical en 2015 y sus análisis habían reflejado distintos problemas de salud. A partir del descubrimiento, ahora deberá determinarse qué incidencia tuvo ese documento en las conclusiones de la junta médica que intervino en la investigación sobre la muerte de Maradona.

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, cuestionó lo ocurrido y sostuvo que se trata de un hecho de gravedad. “No creo que haya impericia, sino algo adrede”, afirmó, al considerar que después de tantos años resulta difícil atribuir el episodio simplemente a un error.

De todos modos, Baudry aclaró que, a su entender, el estudio equivocado no modifica las conclusiones del caso, aunque consideró que su inclusión constituye un problema porque se habría incorporado una prueba que no correspondía al expediente médico de Diego.

Desde la defensa de Leopoldo Luque también calificaron el episodio como grave, aunque descartaron que haya existido una maniobra intencional. “Para mí no ha sido nada adrede, pero sí veo una junta de expertos a la cual se le dio una entidad que no tenía”, sostuvo el abogado Francisco Oneto.

El letrado cuestionó especialmente que los especialistas no hayan comprobado previamente la identidad del paciente al que correspondían los estudios utilizados durante el análisis. “Es escandaloso que un grupo de personas no haya hecho algo tan elemental como verificar que los estudios sean de la persona que estaban estudiando”, afirmó.

El descubrimiento vuelve a poner bajo la lupa el trabajo de la junta médica que evaluó las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, mientras el juicio continúa con la declaración de los distintos especialistas y testigos convocados por el tribunal.