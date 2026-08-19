El titular del Banco Central descartó un “boom” de créditos en dólares para empresas

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó que la flexibilización de los créditos en dólares vaya a generar un “boom” de préstamos para empresas, aunque consideró que la medida puede favorecer a determinados sectores, especialmente la construcción y el desarrollo inmobiliario.

Durante una charla organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el titular de la autoridad monetaria explicó que el objetivo es ampliar las alternativas de financiamiento sin repetir los desequilibrios que llevaron a la crisis de 2001.

“Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero en un contexto prudente”, sostuvo Bausili, al referirse a la posibilidad de que los bancos otorguen préstamos en moneda extranjera a compañías que no son estrictamente exportadoras.

Según explicó, existen actividades con suficiente vinculación con el sector externo o con activos reales que podrían beneficiarse de este tipo de financiamiento. Entre ellas mencionó a los desarrolladores inmobiliarios y a pequeñas y medianas empresas cuyos propietarios tienen dólares en el exterior y pueden utilizarlos para acceder a crédito en el país.

Bausili también destacó el crecimiento del financiamiento bancario: señaló que anteriormente los préstamos representaban alrededor del 23% del total de los depósitos, mientras que actualmente alcanzan el 55%. A su entender, este aumento refleja un mayor dinamismo del sistema, aunque las restricciones regulatorias pueden generar distorsiones si se convierten en un límite excesivo.

En ese marco, defendió el tope del 15% de la capacidad prestable de los bancos destinada a empresas no exportadoras y aseguró que se trata de una regulación “conservadora”. Además, remarcó que el BCRA estableció mayores exigencias de capital y una ponderación más elevada para este tipo de créditos, con el objetivo de reducir los riesgos.

El funcionario sostuvo que la expansión del crédito debe darse en una economía que todavía presenta un bajo nivel de monetización, por lo que consideró necesario generar canales de financiamiento tanto en pesos como en dólares que permitan impulsar la actividad sin provocar nuevas presiones inflacionarias.

Por último, Bausili se refirió a los posibles conflictos judiciales derivados de contratos en dólares y marcó una diferencia entre los acuerdos entre empresas y bancos y aquellos celebrados con personas físicas, donde la Justicia puede considerar que existe una relación desigual entre las partes.

“No esperamos un boom” de créditos en dólares, reiteró el titular del BCRA, aunque consideró que la herramienta puede convertirse en una alternativa de financiamiento para sectores específicos y contribuir especialmente al desarrollo de actividades vinculadas con la construcción, los inmuebles y empresas con activos dolarizados.