La UNL insistió en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) volvió a reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una jornada de visibilización realizada este miércoles, cuando se cumplen 300 días desde su sanción en el Congreso de la Nación.

La actividad se desarrolló en el hall de ingreso del Rectorado de la UNL, debido a las condiciones climáticas. Originalmente, la propuesta contemplaba realizar un abrazo simbólico al edificio, pero finalmente se optó por trasladar la iniciativa al interior de la sede universitaria.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, explicó que la universidad decidió sumarse a la jornada para volver a poner en discusión la importancia de que la norma sea implementada. “Son 300 días de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso en ese marco es que decidimos justamente sumarnos a esta jornada de visibilización para nuevamente poner en conocimiento de la ciudadanía la importancia que tiene la implementación de esa ley”, sostuvo.

Tarabella recordó que el proyecto atravesó un extenso debate antes de ser aprobado por el Congreso y destacó que la discusión sobre su aplicación también llegó a la Justicia. En ese sentido, mencionó un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme una medida cautelar relacionada con los artículos 5 y 6 de la norma.

Según explicó la rectora, el artículo 5 establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes, cuyos ingresos quedaron rezagados frente al proceso inflacionario, mientras que el artículo 6 está vinculado con las becas destinadas a los estudiantes universitarios.

La defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología

Desde la UNL remarcaron que el reclamo excede las necesidades presupuestarias inmediatas de las universidades y se relaciona con el futuro del sistema educativo, científico y tecnológico argentino.

“La ciudadanía y la sociedad argentina siempre nos ha acompañado porque cree y confía en las universidades, en la ciencia pública”, señaló Tarabella.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el país una reducción de la inversión en áreas estratégicas. “Los riesgos que corre un país si no invierten educación, si no invierten ciencias, si no invierten tecnología”, sostuvo.

La rectora también destacó que, pese a las dificultades que atraviesa el sistema universitario, la UNL continúa con sus actividades académicas y administrativas.

“Las universidades tienen sus puertas abiertas. A pesar del contexto, seguimos enseñando, los docentes generamos propuestas innovadoras ante la coyuntura, se recuperan clases, se reprograman los exámenes y los no docentes siguen realizando sus actividades cotidianas para que la universidad pueda funcionar”, afirmó.

De esta manera, la UNL volvió a sumarse al reclamo nacional por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, 300 días después de su sanción y mientras continúa la discusión sobre su impacto en los salarios, las becas y el funcionamiento de las universidades públicas.