Piden mejorar y ampliar los canales de atención municipal ante posibles contingencias climáticas

Por Santotomealdía



Una iniciativa presentada en el Concejo Municipal propone mejorar y ampliar los canales de atención del Municipio ante posibles contingencias climáticas, con el objetivo de que los vecinos puedan realizar avisos y alertas también fuera del horario habitual, especialmente después de las 18, durante fines de semana y feriados.

La propuesta fue impulsada por la concejala Alejandra Chena, quien aseguró que actualmente existen dificultades para obtener respuesta a través de los canales disponibles y planteó la necesidad de optimizarlos ante un período que considera especialmente sensible. “Las emergencias no tienen horario”, sostuvo, y propuso que exista algún sistema de guardias para atender casos de extrema necesidad fuera del horario administrativo.

En diálogo con Nova al Día, Chena explicó que la iniciativa surgió a partir de reclamos que reciben habitualmente los concejales de parte de vecinos que previamente intentaron comunicarse con el Municipio. “Ante la falta de respuesta, o que no atiende el 0800, nos trasladan a los concejales”, señaló. En ese sentido, consideró que cada planteo debería ingresar inicialmente por el área correspondiente, de manera que quede registrado y pueda realizarse posteriormente un seguimiento.

La concejala aclaró que el primer objetivo debería ser mejorar el funcionamiento de los canales que ya existen. Según explicó, el 0800 tiene actualmente atención hasta las 18, pero sostuvo que incluso dentro de esa franja horaria existen dificultades para obtener respuestas. “Queremos que se optimice el servicio hasta el horario que lo tiene —eso es fundamental— y después que se amplíe por razones de emergencia”, explicó.

A partir de las 18, y especialmente durante fines de semana y feriados, Chena propuso planificar algún sistema de llamados o guardias destinado a situaciones de extrema necesidad.

“Hoy los canales están, pero no son efectivos o eficientes”

Como ejemplo de las dificultades que pueden presentarse fuera de los horarios habituales, Chena mencionó los inconvenientes con servicios básicos. Explicó que, ante un corte de agua, un vecino puede necesitar conocer si se trata de un problema generalizado o de una situación particular dentro de su domicilio, ya que esa información determinará cómo deberá actuar.

“Si hay una buena respuesta, hay un vecino que sabe cómo actuar, que puede tomar decisiones y que lleva tranquilidad también”, afirmó.

En ese marco, sintetizó su diagnóstico: “Hoy los canales de comunicación están, pero no son efectivos o eficientes. Entonces tendríamos que mejorar ese servicio y ampliarlo porque se vienen épocas difíciles”.

El Proyecto de Comunicación, solicita concretamente que el Ejecutivo municipal disponga y difunda números telefónicos y/o canales de atención destinados a recibir avisos y alertas de los vecinos ante situaciones que puedan generar o agravar contingencias climáticas, principalmente durante los días inhábiles y fuera del horario establecido actualmente.

Los vecinos como una red de alerta

Otro de los argumentos planteados por Chena es que contar con canales efectivos permitiría aprovechar la información que los propios vecinos pueden proporcionar desde diferentes puntos de la ciudad. “¿Quién más que el vecino, que los ciudadanos están en toda la ciudad, pueda aportar esa información tan sensible, sobre todo en estos momentos?”, expresó.

Entre los ejemplos mencionó obstrucciones, problemas relacionados con la recolección de ramas y situaciones en los reservorios, que podrían adquirir mayor importancia ante episodios de lluvias intensas.

La concejala consideró que esos avisos también pueden transformarse en una herramienta para evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. “Muchas veces también ese llamado del vecino es como un monitoreo de la prestación del servicio público”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que exista un registro de los reclamos que permita determinar cuáles son los inconvenientes más frecuentes y cuáles son las zonas más sensibles de la ciudad.

“Es también un termómetro de las dificultades de la ciudad”, definió. Además, consideró importante que cada vecino pueda contar con un número de reclamo para conocer posteriormente qué respuesta tuvo su planteo.

Posibles contingencias climáticas

Chena vinculó la iniciativa con la necesidad de reforzar la preparación local frente a eventuales contingencias durante los próximos meses. “Se viene una época sensible”, afirmó, y sostuvo que ante ese escenario deberían ampliarse los niveles de comunicación con los vecinos y optimizarse todos los recursos disponibles en el Municipio.

La concejala adelantó además que llevará la iniciativa a la próxima reunión de la Junta de Defensa Civil, cuya convocatoria también están solicitando. Según explicó, la Provincia ya realizó una reunión regional en la que Defensa Civil presentó un informe de situación y expuso distintas medidas previstas. Chena sostuvo que ahora resulta necesario conocer cómo será la planificación en el ámbito local y de qué manera se articularán las diferentes áreas ante una eventual contingencia.

También consideró que llegó el momento de avanzar con mayor información hacia la población. “El que maneja información se tranquiliza, porque sabe cómo proceder, sabe qué tiene que hacer y cada vecino aporta su parte”, expresó.

En ese punto mencionó acciones cotidianas como respetar los horarios para sacar los residuos, evitar arrojar basura en lugares indebidos y advertir sobre problemas en los reservorios.

La propuesta apunta, de esta manera, a que los canales municipales existentes mejoren su capacidad de respuesta y que exista una vía de comunicación disponible para situaciones excepcionales fuera de los horarios administrativos, de modo que los vecinos puedan informar rápidamente problemas que eventualmente puedan agravarse ante una contingencia climática.