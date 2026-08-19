Orlando Vera Cruz vuelve a los escenarios con “Reencuentro”

Por Santotomealdía



Orlando Vera Cruz volverá a los escenarios el próximo sábado 5 de septiembre con “Reencuentro”, un espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Municipal “1° de Mayo” de Santa Fe y que marcará su regreso luego de atravesar una compleja situación de salud.

Durante la presentación, el cantor combinará canciones que forman parte de su extensa trayectoria con nuevas composiciones inéditas, nacidas durante los últimos años. Además, el recital será grabado para que el material forme parte de un nuevo disco que está previsto editar durante este año.

A sus 82 años y con más de cinco décadas de trayectoria, Vera Cruz volverá a encontrarse con el público en un espectáculo que recorrerá parte de su obra. Desde su primera producción discográfica, publicada en 1975, desarrolló un repertorio estrechamente vinculado con los paisajes, las historias, los personajes y la identidad de la provincia.

A lo largo de ese recorrido, musicalizó e interpretó obras de poetas como Julio Migno y José Pedroni, además de abordar trabajos de otros autores santafesinos. Entre sus creaciones también se encuentra la “Crónica cantada a Estanislao”, una obra dedicada a la figura del Brigadier Estanislao López.

Para este regreso, “Reencuentro” incluirá canciones nuevas e inéditas creadas durante los últimos años bajo el alero de su rancho en Sauce Viejo, que se sumarán a los clásicos que forman parte de su repertorio y del cancionero popular santafesino.

La presentación se realizará el sábado 5 de septiembre en el Teatro Municipal “1° de Mayo”, ubicado en San Martín y Juan de Garay, en la capital provincial. El espectáculo cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Santa Fe.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la boletería del Teatro Municipal o a través de la plataforma Ticketway.