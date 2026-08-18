La inflación mayorista fue del 0,8% en julio y acumuló 31,1% en los últimos 12 meses

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de junio, cuando el incremento había sido del 1,1%.

Con este resultado, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un alza del 16,6% en lo que va del año y del 31,1% en los últimos 12 meses.

La evolución de los precios mayoristas estuvo explicada por un aumento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

El dato se ubicó además por debajo de la inflación minorista. En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1%, por lo que la diferencia entre ambos indicadores fue de 1,3 puntos porcentuales.

Tras conocerse el informe, el presidente Javier Milei destacó el resultado a través de su cuenta de X. "Y al final julio empezó con CERO. Inflación mayorista = 0,8%", publicó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también resaltó el dato y señaló que la variación mensual fue "la más baja desde mayo de 2025" y la menor registrada para un mes de julio desde 2019.

Los tres índices de precios mayoristas

El INDEC publica tres indicadores diferentes para medir la evolución de los precios mayoristas. El principal es el IPIM, que contempla los valores a los que productores e importadores venden sus productos en el mercado interno, incluidos los impuestos. En julio, registró un aumento del 0,8% y una variación interanual del 31,1%.

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, también tuvo una suba del 0,8% en julio y acumuló un incremento del 30,2% interanual.

Por último, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los valores de la producción local sin impuestos, registró un aumento del 0,9% durante julio y una variación del 31,3% en los últimos 12 meses.