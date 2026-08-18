Trump calificó al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio de EE.UU.” e Irán respondió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión en torno al estrecho de Ormuz al publicar este martes un mapa de la estratégica vía marítima con la inscripción “Nuevo territorio de EE.UU.”. El mandatario ya había manifestado públicamente su intención de declarar la zona como territorio estadounidense y aseguró que Washington tiene actualmente el “control total” del estrecho.

La publicación provocó una inmediata respuesta de Irán. El viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, rechazó cualquier pretensión estadounidense sobre el lugar y afirmó que “pronto corregirá su ilusión respecto al estrecho de Ormuz, o seremos nosotros quienes corregiremos las ilusiones de este iluso”.

Las declaraciones de Trump no constituyen un episodio aislado. Un día antes de su publicación en Truth Social, el mandatario había calificado como “una gran idea” la posibilidad de declarar el estrecho como territorio estadounidense. “Tenemos un bloqueo, lo controlamos mediante el bloqueo y me gusta la idea de declararlo territorio; podemos hacerlo”, sostuvo.

Trump también afirmó que el bloqueo estadounidense sobre la zona ha sido “muy efectivo” y reconoció que Irán podría intentar colocar minas. Días antes había asegurado que, “después de derrotar a Irán”, pretendía avanzar con su planteo sobre Ormuz y llegó a señalar que Washington es, “de facto”, el dueño del estrecho.

Desde Teherán rechazaron de manera categórica esas afirmaciones. Gharibabadi ya había señalado la semana pasada que “del estrecho de Ormuz no se pueden apoderar ni con un tuit, ni con un portaviones, ni con la emisión de un decreto, ni con un discurso de campaña electoral”, e instó a Estados Unidos a aceptar lo que calificó como la realidad sobre la zona.

En su nueva respuesta, el funcionario iraní también hizo referencia a la denominación utilizada por Trump en el mapa difundido este martes. “Así como Trump escribió correctamente el nombre del eterno golfo Pérsico, pronto corregirá su ilusión respecto al estrecho de Ormuz”, expresó.

La mención se relaciona con la disputa en torno al nombre del golfo, ya que desde Irán defienden la denominación “golfo Pérsico”, mientras que en ámbitos militares estadounidenses también se utiliza el término “golfo Arábigo”.

De esta manera, el estrecho de Ormuz volvió a quedar en el centro de la confrontación entre Washington y Teherán, luego de las sucesivas declaraciones de Trump sobre la posibilidad de considerarlo territorio estadounidense y del rechazo expresado por las autoridades iraníes.