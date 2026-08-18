España: un sismo de 4,8 que sacudió Granada, provocó daños y heridos

Un sismo de magnitud 4,8 sacudió este martes a Granada y su área metropolitana, en el sur de España, y provocó momentos de alarma entre vecinos y turistas. El movimiento dejó tres heridos leves, entre ellos una niña que debió ser trasladada a un hospital, según informó Antonio Sanz, responsable de Emergencias de Andalucía.

El terremoto se registró a las 10.37 de la mañana y tuvo su epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN). El movimiento se sintió con intensidad en distintos puntos de la provincia de Granada y también en zonas de Almería, Jaén y Málaga.

Tras el sismo principal se registraron varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4,2 a las 11.34, con epicentro en Alhendín. Los movimientos generaron preocupación debido a que la región atraviesa una secuencia sísmica desde el viernes 14 de agosto.

De hecho, cuatro días antes otro terremoto de magnitud 4,8 había afectado a Granada y provocado daños en algunos edificios, aunque tampoco se habían registrado víctimas fatales.

Los servicios de emergencia recibieron cerca de 50 llamados por grietas, desprendimientos de cornisas y revestimientos en distintas construcciones. Ante la situación, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de edificios administrativos, museos y otros espacios públicos.

Uno de los lugares que debió ser evacuado fue la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de Granada y Patrimonio Mundial de la Unesco. El patronato informó que el complejo quedó bajo revisión para evaluar sus condiciones de seguridad y determinar si podía reabrir al público.

También fueron cerrados de manera preventiva la Ciudad del Deporte y otras instalaciones, mientras que los centros de atención sanitaria permanecieron abiertos.

El movimiento también afectó el funcionamiento habitual del transporte. El metro de Granada redujo la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora, mientras que la Policía Local pidió a los habitantes mantener la calma y alejarse de los edificios.

La alerta sísmica de Google se activó en numerosos teléfonos y los servicios de emergencia del 112 utilizaron las redes sociales para difundir recomendaciones a la población.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió actuar con “máxima prudencia” y seguir las indicaciones oficiales. Además, advirtió que los expertos prevén que podrían continuar los movimientos sísmicos y las réplicas durante los próximos días.

Por el momento, las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y evalúan los daños registrados tras un terremoto que volvió a poner en alerta a Granada y varias localidades del sur de España.