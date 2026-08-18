Día del Niño: el Centro Comercial afirmó que hubo “buenas ventas” en la ciudad

Por Santotomealdía



El Centro Comercial aseguró que las ventas por el Día del Niño fueron “buenas” en nuestra ciudad, a partir de un sondeo realizado entre sus comercios asociados durante las últimas horas. La entidad no cuenta con cifras estadísticas que permitan determinar cuánto se vendió, establecer una comparación con el año pasado o extender el resultado al conjunto de los establecimientos comerciales de la ciudad.

La presidenta del Centro Comercial, Nancy Boccolini, explicó en Nova al Día que las consultas entre sus asociados dejaron una evaluación positiva, principalmente en rubros como jugueterías, librerías y perfumerías. El dato local contrasta con el relevamiento de CAME a nivel nacional, que registró una caída interanual del 2,5% a precios constantes en las ventas por el Día del Niño.

“Hicimos un sondeo en el grupo de asociados para ver cómo han sido las ventas de este fin de semana y, con alegría, hubo buenas ventas”, señaló Boccolini. Ante la consulta sobre una eventual comparación con 2025, aclaró: “Datos estadísticos sinceramente no los tenemos. Tenemos un sondeo de lo que son las ventas en el grupo de asociados”.

Según la titular de la entidad, durante los días previos a la celebración tuvieron un peso importante las promociones y los descuentos para pagos al contado, que en algunos casos se ubicaron entre el 15% y el 20%. También mencionó las compras con tarjeta y diferentes acciones desarrolladas para generar mayor circulación de potenciales clientes, entre ellas las actividades realizadas en avenida 7 de Marzo y las organizadas previamente por el propio Centro Comercial.

Pese a la evaluación favorable surgida del sondeo, Boccolini remarcó que el resultado de una fecha comercial específica no permite revertir las dificultades acumuladas durante el año. “No creo que equipare a las bajas que se han dado durante todo el año”, sostuvo, y definió el movimiento generado por la celebración como “una bocanada de aire fresco” para los negocios que lograron mejorar sus ventas.

El panorama nacional fue diferente. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas por el Día del Niño cayeron 2,5% interanual a precios constantes, pese a las promociones, descuentos y alternativas de financiación. Los cinco rubros analizados registraron retrocesos y las jugueterías encabezaron las bajas, con una disminución del 4,8%.

A nivel nacional, el 81,2% de los establecimientos relevados ofreció algún beneficio, mientras que la financiación con tarjeta estuvo presente en el 55,3% de los comercios. El ticket promedio alcanzó los $45.892 y los consumidores se inclinaron principalmente por productos de menor valor, con una importante concentración de las compras sobre último momento.

Boccolini también advirtió que, más allá del movimiento generado por el Día del Niño, el escenario general continúa siendo preocupante para el comercio, por los costos que implica mantener los establecimientos abiertos y por la competencia de otros canales de venta y productos importados. Por ese motivo, insistió en diferenciar el desempeño puntual de la celebración de la situación que atraviesa el sector durante el resto del año.