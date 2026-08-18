Unión confirmó tres lesiones tras la derrota ante San Lorenzo

Unión confirmó tres lesiones entre los futbolistas que debieron abandonar el campo de juego durante la derrota ante San Lorenzo. Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira y Lautaro Vargas afrontarán distintos períodos de recuperación.

Malcorra presenta una lesión grado 1 en los isquiotibiales del muslo derecho y ya comenzó con tratamiento kinésico para su recuperación.

En el caso de Mosqueira, los estudios determinaron una distensión severa del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. El mediocampista realizará un tratamiento con plasma rico en plaquetas y continuará con la recuperación kinésica.

La situación que genera mayor atención es la de Lautaro Vargas. El lateral sufrió un esguince severo de la rodilla izquierda y será reevaluado diariamente para determinar el tratamiento a seguir de acuerdo con su evolución.

Los tres futbolistas habían terminado con molestias durante el partido disputado el último domingo ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro. Vargas, Malcorra y Mosqueira fueron reemplazados durante el encuentro, lo que obligó a Leonardo Madelón a realizar tres modificaciones por cuestiones físicas.