A casi una semana del terremoto en Colombia, buscan a 143 desaparecidos entre los escombros

A seis días del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de 143 personas que continúan desaparecidas entre los escombros. Con el paso de las horas, las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen, aunque los operativos continúan en las zonas más afectadas.

El balance oficial asciende a 289 muertos y 4.187 heridos, mientras que unas 186.000 personas resultaron afectadas por el sismo. El terremoto tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó graves daños en ciudades como Cali y Pereira.

El Gobierno colombiano declaró el desastre nacional y mantiene un puesto de mando unificado para coordinar las tareas de emergencia. Desde la Base Naval de Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la prioridad continúa siendo localizar a los desaparecidos. “La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas”, afirmó.

Las tareas de búsqueda se desarrollan mientras se reduce la denominada “ventana de esperanza” para encontrar personas con vida bajo los escombros. Equipos especializados continúan trabajando en estructuras colapsadas, en medio de las dificultades provocadas por la magnitud de los daños y las réplicas posteriores al terremoto.

Colombia autorizó la participación de tres equipos internacionales de búsqueda y rescate, provenientes de Israel, Estados Unidos y Ecuador. En Cali, integrantes del grupo israelí recuperaron cuatro cuerpos entre los restos de un edificio derrumbado.

El terremoto provocó además la destrucción de 26.945 viviendas, mientras otras 127.557 sufrieron diferentes niveles de daños. Según el relevamiento de las autoridades, también colapsaron 66 edificios y Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades más golpeadas.

La emergencia alcanzó también al sistema educativo: 2.838 establecimientos sufrieron daños como consecuencia del terremoto. El Gobierno anunció que las clases continuarán de manera virtual, aunque todavía no estableció una fecha para retomar la actividad presencial.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, la búsqueda de las 143 personas que permanecen desaparecidas concentra los esfuerzos de los equipos de emergencia, seis días después de uno de los terremotos más graves registrados recientemente en Colombia.