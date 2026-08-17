El Eco Canje continúa esta semana con jornadas en Villa Libertad y Adelina Centro

Por Santotomealdía



El programa Eco Canje continuará esta semana con dos nuevas jornadas en distintos sectores de nuestra ciudad. La primera se realizará este martes 18 de agosto, de 15 a 17, en el SUM de Villa Libertad, ubicado en Cibils y Almaraz.

La segunda actividad tendrá lugar el viernes 21, de 9 a 12, en el Anexo del Jardín Municipal, ubicado en Córdoba y Chapeaurouge, en Adelina Centro. En ambos casos, los vecinos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio al presentar el cronograma de agosto, durante las jornadas se reciben papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado. En este último caso, deberá llevarse en botellas plásticas de hasta dos litros.

Además, se solicita que los materiales sean entregados limpios, secos y separados por tipo, para facilitar posteriormente las tareas de clasificación y reciclado.

El Eco Canje forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover la separación de residuos reciclables y su posterior valorización, mediante jornadas que se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad.

Para consultas o mayor información sobre el programa, los interesados pueden comunicarse al 342 546 2862.