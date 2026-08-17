Pullaro homenajeó a San Martín en Venado Tuerto y dejó definiciones sobre la situación del país

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, donde reivindicó la figura del Libertador y aprovechó su discurso para realizar distintas consideraciones sobre la actualidad del país.

Durante la ceremonia, desarrollada en la plaza que lleva el nombre del prócer, Pullaro habló de libertad, igualdad, recursos naturales, generación de empleo y crecimiento económico. Además, vinculó el legado sanmartiniano con la administración de los recursos públicos y las obras que lleva adelante su gestión.

“Hay hombres que en algunos instantes son protagonistas y hay otros que son protagonistas de la historia. San Martín es protagonista de la historia argentina y de América”, expresó el mandatario provincial.

Pullaro recordó la lucha independentista y consideró que “fueron las ideas de libertad las que lo movilizaron”. También hizo referencia a las comunicaciones que mantuvieron San Martín y el brigadier Estanislao López y a los puntos de encuentro entre ambos dirigentes de la época.

“San Martín es el padre de la patria, luchó para tener una República que tuviese libertad. Una persona que peleó por la libertad y luchó para que los argentinos podamos estar unidos”, sostuvo.

A partir de esa referencia histórica, el gobernador trasladó su discurso a la situación actual y planteó la necesidad de “trabajar para poder tener libertad e igualdad”.

En ese sentido, hizo referencia al interés internacional sobre los recursos del país. “En este momento en que Argentina es mirada por sus recursos naturales y humanos, [debemos] salir a defenderlos. Argentina tiene que generar trabajo, empleo y crecimiento económico para poder tener la libertad por la cual San Martín peleó para liberar a nuestra patria”, afirmó.

Obra pública y administración de los recursos

En otro tramo de su intervención, Pullaro relacionó la figura de San Martín con algunos de los lineamientos que atribuyó a su propia gestión provincial.

“Somos hijos de San Martín y del Brigadier Estanislao López, debemos honrar su legado. Tenemos que trabajar todos los días con mucho esfuerzo”, señaló.

Luego, el gobernador hizo referencia a las obras que ejecuta la Provincia y sostuvo que “nos honran las obras públicas que estamos llevando adelante como Gobierno de Santa Fe”.

Según planteó, “la austeridad en la administración de los recursos públicos es el camino que nos mostró” San Martín. Finalmente, cerró su intervención con una convocatoria a “trabajar juntos, unidos, por la libertad y por la igualdad”.

Chiarella agradeció las inversiones provinciales

Durante el acto también habló el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien agradeció la presencia del gobernador y de las autoridades provinciales y destacó la figura de San Martín por su capacidad de planificación y conducción.

El mandatario local sostuvo que el Libertador dejó “enseñanzas sobre la manera de ejercer la responsabilidad pública que atraviesa el tiempo” y afirmó que gobernar implica “mirar hacia adelante, saber qué queremos construir, reconocer qué recursos tenemos, administrar los que faltan y tomar decisiones”.

Chiarella aprovechó además su intervención para destacar y agradecer las obras que el Gobierno provincial lleva adelante en Venado Tuerto.

Según expresó, existen proyectos “largamente esperados” que actualmente pueden concretarse por el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, agradeció a Pullaro y a su equipo “por asumir el compromiso de llevar adelante diferentes obras que hoy son una realidad”.

“Gracias por cumplir cada uno de los compromisos, con una inversión histórica y única en la ciudad, posibilitando que Venado Tuerto siga creciendo”, manifestó el intendente.

La ceremonia contó además con la presencia de la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; integrantes del gabinete provincial y legisladores provinciales, además de autoridades municipales, instituciones educativas, organizaciones civiles y vecinos.