Crece la tensión: Irán dio por irrelevante el plazo para negociar un acuerdo con Estados Unidos

Irán aseguró este lunes que el plazo de 60 días establecido para negociar un acuerdo definitivo con Estados Unidos dejó de ser relevante, al acusar a Washington de incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio. “El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El funcionario sostuvo que la aplicación del entendimiento se encuentra paralizada por lo que Teherán considera “flagrantes violaciones” de Estados Unidos. El acuerdo contemplaba, entre otros puntos, el fin de las hostilidades y un período de dos meses para avanzar en una negociación definitiva sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Según explicó Bagaei en una rueda de prensa recogida por la agencia iraní IRNA, “la aplicación se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones” estadounidenses al memorando.

El documento firmado en junio contenía 14 puntos y establecía, además del cese de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a puertos y buques de ese país.

También contemplaba un período de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán y el levantamiento total de las sanciones.

Sin embargo, según la posición expresada ahora por Teherán, ese proceso nunca llegó a ponerse en marcha.

“Las negociaciones nunca llegaron a iniciarse porque Estados Unidos, apenas unas semanas después de firmar el memorándum de entendimiento, cometió violaciones flagrantes y generalizadas de su texto”, sostuvo Bagaei.

A partir de ese argumento, el portavoz iraní consideró que el plazo originalmente acordado “ya no es pertinente”.

Irán plantea revisar su doctrina de defensa

En paralelo con las declaraciones diplomáticas, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán planteó una reorganización de la doctrina militar del país y sostuvo que las futuras acciones deberían incorporar un componente ofensivo.

El subcomandante de la Guardia Revolucionaria para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, se pronunció a favor de una “reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica”, durante una entrevista con la televisión iraní.

“De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo”, afirmó el comandante.

Javani agregó que las Fuerzas Armadas iraníes “adoptarán enfoques transformadores”, en momentos en que continúa la tensión con Estados Unidos y permanece paralizada, según Teherán, la implementación del entendimiento alcanzado en junio.