Lo denunciaron por incumplir una medida de distancia y fue detenido por la Policía

Un hombre de 45 años fue detenido en Santo Tomé luego de incumplir una medida de distancia vigente dispuesta en favor de su expareja, una mujer de 38 años. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico durante la tarde del domingo.

Según la información policial, la mujer alertó a los agentes sobre el incumplimiento de la medida y señaló que el hombre se había retirado del lugar a bordo de un Ford Fiesta de color azul.

A partir de esa situación, los efectivos iniciaron una recorrida preventiva por la zona y lograron localizar al hombre en inmediaciones de J. J. Paso, a pocos metros de Lisandro de la Torre.

Con la colaboración de otra unidad policial, los agentes entrevistaron nuevamente a la mujer, quien exhibió la documentación correspondiente a la medida judicial vigente.

Tras constatar la situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a Medicina Legal. Posteriormente, fue llevado a la Comisaría 23ª, donde quedó a disposición de la autoridad competente y se iniciaron las actuaciones correspondientes.