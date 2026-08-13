Independiente, en crisis: Atlético Tucumán lo goleó 4-0 y lo eliminó de la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó 4-0 a Independiente, lo eliminó de la Copa Argentina y profundizó el mal momento del equipo de Gustavo Quinteros. El Decano fue ampliamente superior en Rosario y construyó una victoria contundente, con Nicolás Laméndola como gran figura, para avanzar a los cuartos de final.

Laméndola, tucumano de 27 años y surgido de las inferiores de Atlético, tuvo una actuación decisiva: marcó dos goles y dio dos asistencias. El primero llegó después de una corrida de unos 40 metros, mientras que el segundo fue un derechazo desde el vértice izquierdo del área que se metió en el ángulo opuesto.

Entre ambos tantos, Atlético encontró otros dos goles para completar la goleada. Manuel Brondo convirtió el 2-0 tras anticipar a Kevin Lomónaco y, posteriormente, Franco Nicola amplió la diferencia con un remate cruzado. El equipo tucumano aprovechó prácticamente cada espacio que dejó su rival y terminó resolviendo el partido con una diferencia que incluso pudo haber sido mayor.

El desarrollo del encuentro comenzó a complicarse para Independiente antes de quedar en desventaja. A los 28 minutos, Santiago Montiel desperdició un penal sancionado a instancias del VAR: su remate dio en el palo izquierdo de Luis Ingolotti. El Rojo todavía estaba 0-0, pero esa situación terminó siendo un punto de quiebre.

El equipo de Quinteros nunca logró reaccionar después de ese golpe. Atlético mostró mayor intensidad, velocidad y precisión en las transiciones, mientras que Independiente evidenció problemas físicos, futbolísticos y anímicos. Las lesiones también condicionaron al conjunto de Avellaneda, que perdió a Maximiliano Gutiérrez durante el primer tiempo.

El entrenador había realizado algunos cambios para este partido después de las dos derrotas consecutivas en el Clausura. Maximiliano Meza ingresó como titular, mientras que el arquero uruguayo Santiago Mele hizo su debut en lugar de Rodrigo Rey. Sin embargo, ninguna de las variantes logró modificar el funcionamiento del equipo.

La defensa de Independiente quedó expuesta en varias oportunidades y Atlético supo aprovecharlo. Laméndola abrió el marcador después de una pérdida de la visita y, ya con la ventaja, el Decano encontró cada vez más espacios para lastimar. Mele tuvo algunas intervenciones para evitar una diferencia todavía mayor, pero no pudo impedir los cuatro goles.

La eliminación tiene un peso especial para Independiente, que había señalado a la Copa Argentina como uno de sus objetivos del semestre. El certamen, además, representa una cuenta pendiente histórica para el club: desde 1970, cuando quedó eliminado ante Atlético Palmira de Mendoza, nunca logró llegar más allá de los cuartos de final.

Para Atlético Tucumán, en cambio, la noche terminó con una clasificación contundente y una figura excluyente. Laméndola lideró a un equipo sólido, efectivo y sin fisuras, que aprovechó las debilidades del Rojo y se metió entre los ocho mejores de la competencia.

La derrota profundizó la crisis de Independiente apenas unas semanas después del comienzo del semestre. Tras el partido, Quinteros asumió su responsabilidad y pidió disculpas a los hinchas. “Me da vergüenza, siento mucha tristeza”, expresó el entrenador, quien además aseguró que pretende cumplir su contrato.

El Rojo deberá ahora afrontar los próximos compromisos con un panorama complejo y con la eliminación de la Copa Argentina como un nuevo golpe para un equipo que, después de un comienzo que había generado expectativas, entró en una etapa de dudas y cuestionamientos mucho antes de lo esperado.