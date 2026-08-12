Venta histórica en la NBA: los Lakers cambian de dueños por US$12.000 millones

Los Angeles Lakers, una de las franquicias más emblemáticas del deporte mundial, cambiarán nuevamente de propietarios tras un acuerdo para su venta por US$12.000 millones. El actual dueño, Mark Walter, acordó transferir el equipo a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger, según informó ESPN citando fuentes con conocimiento de la operación.

La cifra convertiría a la transacción en la venta más alta registrada para una franquicia de la NBA. El cambio se produce menos de un año después de que Walter adquiriera a los Lakers por cerca de US$10.000 millones, luego del acuerdo alcanzado con la familia Buss, que había estado al frente de la institución desde 1979.

Kushner e Iger confirmaron el acuerdo mediante un comunicado difundido por ESPN, en el que destacaron la dimensión deportiva e institucional de los Lakers.

“Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo”, expresaron.

Los empresarios también manifestaron su reconocimiento a la familia que condujo durante décadas al equipo. “Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss”, señalaron.

Además, anticiparon cuál será su objetivo una vez completada la operación: “Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles”.

Quiénes son los compradores

Josh Kushner es un empresario e inversor estadounidense y fundador de Thrive Capital, firma desde la que participa en inversiones vinculadas principalmente al sector tecnológico. También es hermano de Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y, por lo tanto, cuñado de la hija de Donald Trump.

Por su parte, Bob Iger es un reconocido ejecutivo estadounidense que participa junto a Kushner en el análisis de inversiones de largo plazo relacionadas con marcas de alcance global, activos culturales y franquicias deportivas.

La operación representa además un nuevo y rápido incremento en la valuación de los Lakers. Walter había desembolsado cerca de US$10.000 millones para quedarse con la franquicia y ahora alcanzó un acuerdo por US$12.000 millones, aproximadamente US$2.000 millones más.

De concretarse en esos términos, la venta marcará un nuevo récord económico para la NBA y abrirá otra etapa en la historia de una de las organizaciones más reconocidas del básquet mundial.