Dos detenidos por el robo a un galpón: les secuestraron armas de fuego

Dos hombres fueron aprehendidos en Santo Tomé luego de una investigación iniciada por el robo de distintos elementos de un galpón. Durante el procedimiento, realizado en una vivienda de la ciudad, la Policía secuestró dos armas de fuego y cartuchería calibre .45, además de recuperar parte de los objetos denunciados como sustraídos.

El hecho se conoció minutos después del mediodía, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé fue convocado a la zona de 12 de Septiembre y Mosconi, donde el propietario de un galpón había denunciado el robo de un portón de chapa, un bombeador, cuerpos de andamios y distintos tramos de cableado.

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos lograron establecer que uno de los sospechosos, un hombre de 50 años, habría trasladado los elementos sustraídos en un furgón hasta un domicilio ubicado en Alberdi al 3700.

Los agentes se dirigieron hasta esa vivienda y, con autorización del morador, de 25 años, realizaron una inspección en el inmueble. Allí encontraron el portón de chapa y el motor del bombeador que habían sido denunciados como robados.

La policía secuestró dos armas de fuego durante el procedimiento.

Durante el procedimiento también se produjo el secuestro preventivo de dos armas de fuego y cartuchería calibre .45, por lo que los dos hombres fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Los elementos recuperados fueron restituidos al damnificado, mientras que las armas y la cartuchería quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades judiciales competentes tomaron intervención para determinar las responsabilidades de los involucrados y avanzar en la investigación.