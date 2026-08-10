Sigue la polémica por el SEOM en Santa Fe: vecinos empapelaron un barrio en rechazo al sistema

Por Santotomealdía



La polémica por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) continúa creciendo en la ciudad de Santa Fe. Esta vez, vecinos de Candioti Sur decidieron trasladar el reclamo a las calles y comenzaron a colocar carteles en distintos puntos del barrio para manifestar su rechazo al esquema de estacionamiento medido.

“Poletti: el SEOM no ordena, solo recauda”, expresa uno de los mensajes que comenzaron a aparecer en viviendas del sector. La protesta se suma a las presentaciones, reuniones y firmas impulsadas por los vecinos, quienes reclaman que los frentistas sean exceptuados del pago o que se introduzcan modificaciones que contemplen las características residenciales del barrio.

La campaña de cartelería comenzó luego de que la Vecinal Candioti Sur asegurara que lleva más de un mes esperando una respuesta formal del Ejecutivo al planteo realizado el pasado 30 de junio, acompañado por más de 200 firmas.

El presidente de la entidad, Matías Galíndez, explicó que la colocación de los carteles fue pensada como una medida pacífica destinada a visibilizar el malestar. “La primera acción que pensamos es colocar carteles para visibilizar el problema. Es una protesta pacífica para mostrar el enojo de los vecinos y esperar que la Municipalidad escuche y flexibilice esta medida”, señaló.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la situación de quienes viven dentro del área alcanzada por el SEOM y no disponen de cochera, por lo que deben afrontar el costo del estacionamiento para dejar sus vehículos cerca de sus propias viviendas.

Desde la Vecinal consideran que el sistema se aplica de manera uniforme sobre sectores con características diferentes y sostienen que Candioti Sur conserva un perfil predominantemente residencial que debería ser tenido en cuenta.

“Percibimos al SEOM como un paquete cerrado para realidades totalmente diferentes. La particularidad de Candioti es que es un barrio residencial”, expresó Galíndez.

Según explicó, también existen vecinos que reciben multas porque cuentan con un tiempo limitado para estacionar frente a sus domicilios. A eso se suma, de acuerdo con la entidad, el costo diario que representa el sistema para quienes necesitan dejar sus vehículos en la vía pública.

La Vecinal también advierte sobre un efecto indirecto en las calles que quedaron fuera del estacionamiento medido. Según planteó Galíndez, numerosos conductores se trasladan hacia esos sectores para evitar el pago, provocando una mayor concentración de vehículos en otras cuadras del barrio.

Más de 200 firmas y un pedido sin respuesta

El planteo formal fue presentado ante la Municipalidad de Santa Fe el 30 de junio y estuvo acompañado por más de 200 firmas. Según aseguró el presidente de la Vecinal, hasta el momento no recibieron una contestación oficial.

“Presentamos una nota fundamentando el pedido de eximir del SEOM a los frentistas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho del barrio. Lo hicimos el 30 de junio y al día de hoy no tenemos respuesta”, cuestionó Galíndez.

Los vecinos también solicitaron una reunión con el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, con la intención de plantear personalmente los reclamos y discutir posibles alternativas al esquema vigente.