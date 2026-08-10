Fuerte conflicto en FIFA: tres confederaciones enfrentaron a Infantino y lo acusaron de "engaño"

La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf cuestionaron duramente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el proyecto que buscaba abrir a capitales privados una parte de los derechos comerciales vinculados a los Mundiales.

Los titulares de las tres confederaciones, Aleksander Čeferin, Salman bin Ibrahim al Khalifa y Victor Montagliani, expresaron su rechazo a la iniciativa y consideraron que la forma en la que fue impulsada generó un fuerte impacto en la conducción institucional del organismo.

Según el documento difundido por las entidades, el intento de avanzar con el proyecto sin pasar previamente por los órganos deliberativos correspondientes constituyó un acto de “engaño” y afectó la credibilidad de la dirigencia de la FIFA, cuya sede se encuentra en Zúrich.

Las confederaciones también rechazaron la explicación ofrecida por la FIFA después de la cumbre de emergencia realizada en Marruecos, donde desde la conducción del organismo se había presentado lo ocurrido como un problema relacionado con los canales de comunicación interna.

Para los dirigentes europeos, asiáticos y de Concacaf, el cuestionamiento va más allá de una falla en la comunicación. En ese sentido, advirtieron que la propia propuesta representa una distorsión en la gestión administrativa y cuestionaron que Infantino haya intentado avanzar con una iniciativa de semejante magnitud sin contar con el consenso de las asociaciones miembro.

El proyecto generó además preocupación por el posible cambio en el modelo de gestión de las principales competencias organizadas por la FIFA. La iniciativa apuntaba a ceder una parte de las acciones comerciales de los Mundiales a inversores privados, con el objetivo de transformar esos activos en estructuras con participación de capitales externos.

Ante el compromiso de la FIFA de elaborar un informe para revisar lo sucedido, las tres confederaciones plantearon sus reparos y reclamaron que la investigación no quede exclusivamente en manos del propio organismo.

Por ese motivo, solicitaron que se lleve adelante una auditoría a cargo de un tercero independiente, como mecanismo para garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso de revisión.

La disputa expone así una creciente tensión entre la conducción de Infantino y algunas de las principales confederaciones continentales, en medio del debate sobre el futuro modelo comercial y financiero de las competencias de la FIFA.