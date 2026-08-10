Unión recibe a Central Córdoba en busca de su segundo triunfo consecutivo

Unión volverá a jugar esta noche ante su gente con el objetivo de conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo. El equipo dirigido por Leonardo Madelón recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, por la cuarta fecha del campeonato. El encuentro tendrá como árbitro a Nazareno Arasa y será televisado por ESPN.

El Tatengue llega al compromiso con el ánimo renovado después de conseguir el jueves pasado su primer triunfo del torneo, al imponerse ante Lanús en Santa Fe. La victoria le permitió a Madelón trabajar con mayor tranquilidad durante los últimos días y ahora buscará darle continuidad al resultado frente a un rival que viene de vencer a San Lorenzo.

Además, el entrenador recibió buenas noticias durante el fin de semana con las recuperaciones de Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes superaron sus respectivas molestias y estarán disponibles para el partido de esta noche.

La probable formación de Unión

Madelón tendría decidido mantener buena parte del equipo que consiguió la victoria ante Lanús. Aunque Marcelo Estigarribia viene sumando minutos en los últimos encuentros, el delantero volvería a comenzar entre los suplentes y Misael Aguirre conservaría su lugar en el ataque.

De esta manera, la probable formación de Unión sería: Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Misael Aguirre y Tarragona.

El buen momento de los volantes centrales también es uno de los puntos que Madelón buscará aprovechar. Menossi y Mosqueira fueron los autores de los goles del triunfo ante Lanús, ambos con remates desde afuera del área, y se consolidaron como piezas importantes en el funcionamiento del equipo.

Central Córdoba viene de ganar

Del otro lado estará Central Córdoba, que llega a Santa Fe después de conseguir una importante victoria frente a San Lorenzo. El equipo santiagueño es dirigido por Sebastián Domínguez y buscará aprovechar ese resultado para sumar nuevamente fuera de casa.

La campaña del Ferroviario durante el año, sin embargo, ha sido irregular. Actualmente suma 19 puntos en la tabla general, mientras que Unión acumula 25 y se encuentra a cinco unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En principio, Domínguez apostaría por un esquema 4-2-3-1, con Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Fernando Martínez; Matías Vera y Lucas González; Marco Iacobellis; Horacio Tijanovich, Diego Barrera y Michael Santos.

Así, Unión buscará aprovechar nuevamente la localía para encadenar dos triunfos y afrontar con mayor tranquilidad sus próximos compromisos, que serán como visitante ante San Lorenzo y Aldosivi.