Las ventas minoristas volvieron a caer en julio y acumulan un retroceso del 2,7% en lo que va del año

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a caer durante julio, con un retroceso del 3,8% respecto del mismo mes del año pasado. Con este resultado, el sector acumula una disminución del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La comparación mensual tampoco mostró una recuperación: las ventas bajaron un 2,1% respecto de junio. El deterioro alcanzó a prácticamente toda la actividad relevada, ya que seis de los siete sectores analizados registraron caídas interanuales y solamente uno consiguió cerrar julio con una leve mejora.

Según CAME, el comportamiento estuvo atravesado por el agotamiento del efecto que había generado el cobro del aguinaldo durante el mes anterior y por una mayor incidencia de las tarifas de servicios de invierno sobre los ingresos familiares.

Desde la entidad señalaron que esta combinación “profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad”.

Seis de siete rubros terminaron en baja

El mayor retroceso interanual se produjo en Textil e indumentaria, con una caída del 5,6%. Le siguieron Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%).

En el otro extremo, Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción fue el único sector que logró crecer, aunque apenas un 1% frente a julio del año pasado.

El informe también advierte sobre una evolución negativa a lo largo de 2026: de los primeros siete meses del año, solamente uno registró una mejora interanual, mientras que en la comparación mensual apenas dos períodos consiguieron variaciones positivas y de escasa magnitud.

Un comportamiento diferente mostraron las operaciones digitales. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos aumentaron un 14,9% interanual, aunque en la comparación desestacionalizada contra junio registraron una leve baja del 0,1%.

Menos poder adquisitivo y compras concentradas en lo indispensable

En su análisis, CAME señaló que la persistente pérdida de capacidad adquisitiva y el peso de las tarifas de servicios durante el invierno condicionaron las decisiones de consumo.

En ese escenario, según el relevamiento, los hogares concentraron sus gastos principalmente en productos indispensables de la canasta básica, medicamentos recetados e insumos de reposición inmediata, mientras continuaron postergándose compras de bienes durables, indumentaria, muebles y artículos de mayor valor.

Las promociones bancarias, billeteras virtuales y descuentos por pagos al contado continuaron siendo herramientas importantes para concretar operaciones, en un contexto en el que los comercios también enfrentan mayores costos de reposición y logística y una reducción de sus márgenes de rentabilidad.

Cautela entre los comerciantes

La percepción de los propios empresarios refleja ese escenario. El 44,5% de los comercios consultados calificó como desfavorable su situación actual, porcentaje superior al 43,1% registrado en junio. En tanto, un 48,1% consideró que su actividad se mantuvo estable frente al mismo período del año anterior.

Las expectativas hacia adelante muestran un panorama dividido. El 42,4% espera una mejora de su actividad durante los próximos doce meses, mientras que el 46,3% considera que no habrá cambios significativos y un 11,3% anticipa un deterioro.

La cautela resulta todavía más evidente al momento de evaluar nuevas inversiones: el 61,5% de los comerciantes considera que el escenario actual no es favorable para invertir, frente a apenas un 14% que entiende que es un momento oportuno.

De esta manera, julio volvió a mostrar dificultades para el consumo minorista, con una nueva caída interanual y un balance negativo del 2,7% acumulado durante los primeros siete meses del año.