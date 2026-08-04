Cuatro de cada diez habitantes del Gran Santa Fe son pobres, según la UCA

Cuatro de cada diez habitantes del Gran Santa Fe son pobres. Así lo estimó un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que ubicó la pobreza en el 39,7% de la población durante el primer trimestre de 2026. Con ese porcentaje, el aglomerado se posicionó entre los cinco con mayor nivel de pobreza del país.

El estudio también estimó que la indigencia alcanzó al 10,4% de la población del Gran Santa Fe, otro de los indicadores más altos a nivel nacional. De esta manera, el informe refleja un deterioro respecto de los últimos datos oficiales publicados por el INDEC y marca un cambio de tendencia luego de la baja registrada durante 2025.

El trabajo fue elaborado por el ODSA en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y concluye que la recuperación observada el año pasado perdió impulso durante los primeros meses de 2026 como consecuencia de la aceleración de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento de la informalidad laboral.

En el ranking nacional, Gran Santa Fe quedó en el cuarto lugar entre los aglomerados urbanos con mayor pobreza, detrás de Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%) y Posadas (42,6%). En el quinto puesto aparece Corrientes, con un 38,4%.

En cuanto a la indigencia, el aglomerado santafesino también figura entre los más afectados del país, con un 10,4%, solo por debajo de Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%) y Posadas (10,7%). Corrientes completa ese listado con 9,1%.

La estimación de la UCA muestra además un incremento respecto de los últimos indicadores oficiales difundidos por el INDEC para el Gran Santa Fe, que ubicaban la pobreza en el 30,6% y la indigencia en el 9,3%.

Las causas del deterioro

El director del ODSA, Agustín Salvia, atribuyó el cambio de tendencia a una combinación de factores económicos. Entre ellos mencionó que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6% durante el trimestre, mientras que los salarios crecieron un 8,6%, lo que provocó una pérdida del poder de compra de los hogares.

El informe también señala un aumento de la informalidad laboral, que alcanzó al 44,2% de los trabajadores ocupados, una desaceleración del crecimiento económico y un mayor peso de los gastos fijos de los hogares, especialmente en energía, transporte y alquileres.

A nivel nacional, el estudio estimó que la pobreza pasó del 28,2% al 30% entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, mientras que la indigencia aumentó del 6,3% al 6,5%. Si bien el incremento es moderado en términos porcentuales, los investigadores sostienen que representa un freno en la tendencia descendente observada durante el año pasado.

Finalmente, desde la UCA advirtieron que la reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en empleos formales, productivos y mejor remunerados, una dinámica que, según el informe, todavía no se observa con claridad en el corto plazo.