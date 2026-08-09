ASTEOM convoca a jubilados municipales para conformar su primera comisión

La Asociación Sindical de Trabajadores y Obreros Municipales (ASTEOM) convocó para el próximo miércoles 26 de agosto a una asamblea destinada a constituir la Comisión de Jubilados de la entidad gremial. El encuentro comenzará a las 17 horas en la sede sindical de Necochea 2197.

La convocatoria está abierta a todos los jubilados y jubiladas de la Municipalidad de nuestra ciudad, independientemente de que se encuentren afiliados o no a ASTEOM. Durante la reunión se elegirán las autoridades que estarán al frente del nuevo espacio durante los próximos dos años.

Según informó el sindicato, la conformación de la comisión se realizará de acuerdo con el reglamento aprobado oportunamente y tendrá como objetivo establecer formalmente la representación del sector pasivo municipal dentro de la estructura gremial.

Durante la asamblea serán elegidos un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, tres vocales titulares y un vocal suplente, quienes tendrán un mandato de dos años.

Desde ASTEOM calificaron la realización de esta primera asamblea como un hecho “histórico” para la vida institucional del sindicato y especialmente para el sector pasivo municipal, y convocaron a los jubilados de la ciudad a participar del encuentro.

La convocatoria fue difundida mediante un comunicado firmado por Osvaldo Cruz, referente de los jubilados de nuestra ciudad.