Crimen de Villa Luján Oeste: a 40 días del asesinato, la causa sigue sin grandes avances

Por Santotomealdía

A 40 días del asesinato de Julián Pratto, la investigación judicial continúa sin grandes avances y la causa sigue sin personas detenidas. Mientras la Fiscalía mantiene bajo reserva las medidas en curso, la familia de la víctima reclama respuestas y asegura que todavía no recibió información concreta sobre el estado del expediente.

El crimen ocurrió el pasado 26 de junio, cuando Julián Matías Pratto, de 39 años, fue asesinado a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta Chevrolet blanca en la esquina de 1° de Mayo y Frutos, en barrio Villa Luján Oeste. De acuerdo con la investigación, al menos dos personas que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego contra él. La víctima murió en el lugar.

Con el correr de los días, las pericias permitieron establecer que Pratto recibió cinco disparos, cuatro de ellos en la cabeza y uno en un brazo. Además, dentro del vehículo fueron hallados su billetera y su teléfono celular, por lo que la hipótesis de un intento de robo perdió fuerza y la investigación comenzó a orientarse hacia otras posibles motivaciones.

Pese a las primeras medidas ordenadas por el fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias, entre ellas el secuestro de vainas servidas, el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento del teléfono celular de la víctima, hasta el momento no hubo detenciones ni avances públicos de relevancia en la causa.

En ese contexto, Damián Pratto, hermano de la víctima, expresó su preocupación por la falta de novedades. "Llevo un mes y unos días y todavía no tengo noticias de nada. Estoy en una nube que no pasa, no me dan respuesta, ni siquiera un informe. Solamente me entregaron el acta de defunción", sostuvo en una entrevista concedida a Aire de Santa Fe.

El familiar también cuestionó la falta de contacto directo con el fiscal a cargo de la investigación. "Nunca le vi la cara. Siempre nos atendió un asistente. Pedí una reunión para saber qué se está haciendo y nunca recibí información", afirmó.

Según explicó, ante la ausencia de respuestas la familia decidió buscar asesoramiento en la Defensoría del Pueblo para contar con representación legal. "No nos dieron pericias, ni balística, ni información sobre el teléfono o la camioneta. Más de un mes después sigo igual que el primer día", lamentó.

Damián aseguró además que intenta reconstruir por su cuenta lo ocurrido aquel viernes 26 de junio. "Estoy haciendo el trabajo como la Policía, buscando cámaras y tratando de conseguir información. No descanso, no duermo, hace más de un mes que estoy así", expresó.

Por último, reiteró el pedido de justicia y manifestó su temor de que el crimen quede impune. "Tengo miedo de que esto quede en la nada. Para algo está la Justicia y necesito que actúe", concluyó.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo un fuerte hermetismo y, a más de 40 días del homicidio, todavía no trascendieron novedades oficiales sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del ataque.