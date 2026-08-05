La Liga Profesional definió la sede de la final del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, aunque el horario del encuentro será anunciado más adelante.

La definición del certamen se jugará a partido único y en cancha neutral, tal como lo establece el reglamento de la competencia para la instancia decisiva.

El Torneo Clausura se desarrolla con dos zonas de 15 equipos y una fase regular compuesta por 16 fechas. Al finalizar esa etapa, los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final para disputar los cruces eliminatorios.

Tanto los octavos, cuartos de final y semifinales se jugarán a un solo partido, con la ventaja de la localía para el equipo que haya finalizado en una mejor posición durante la fase de grupos. En cambio, la final tendrá como escenario el estadio platense, sin importar cuáles sean los clubes que lleguen a esa instancia.

En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, el campeón se definirá mediante tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, a través de una serie de penales.

Además del título, el campeón del Clausura obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará posteriormente el Trofeo de Campeones frente al vencedor del Torneo Apertura.

Con la fecha y la sede ya confirmadas, la organización deberá definir en las próximas semanas el horario del encuentro y el esquema de venta y distribución de entradas para los hinchas de los equipos finalistas.