Fatal accidente en la Ruta 34: un hombre murió tras un choque múltiple

Un hombre murió este miércoles por la mañana como consecuencia de un choque entre tres vehículos ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 17, en cercanías del cementerio de Luis Palacios.

Por motivos que todavía son materia de investigación, colisionaron un Chevrolet Corsa, una Volkswagen Amarok y un Toyota Yaris, según informó la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Gustavo, conductor del Chevrolet Corsa. Al arribar al lugar, personal del SAMCO de Luis Palacios constató que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que los profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque lamentablemente no lograron revertir la situación.

Tras el siniestro, se montó un operativo de señalización y ordenamiento del tránsito, con liberaciones parciales de la circulación para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, los vehículos involucrados no quedaron obstruyendo la calzada y, hasta el momento, no se reportaron otras personas heridas. Las autoridades continúan trabajando para establecer cómo se produjo el accidente.