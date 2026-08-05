Detuvieron a un joven con pedido de captura y le secuestraron una ganzúa

Un joven de 19 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé durante un operativo preventivo realizado en inmediaciones del Acceso Norte, luego de que los efectivos comprobaran que tenía un pedido de captura vigente por una causa judicial iniciada en 2024.

El procedimiento se llevó a cabo mientras los agentes realizaban tareas de prevención en la zona. Al identificar y requisar al joven, hallaron entre sus pertenencias una ganzúa de fabricación casera, compuesta por una punta limada de aproximadamente 10 centímetros, además de una varilla metálica de unos 12 centímetros, elementos que fueron secuestrados.

La herramienta que le secuestraron entre sus pertenencias.

Posteriormente, al consultar los datos del sospechoso en el sistema policial, los uniformados constataron que sobre él pesaba un pedido de captura activo desde agosto de 2024, en el marco de una causa por encubrimiento de robo calificado.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones del caso.