Miércoles 05 de agosto de 2026

Sociedad — 04.08.2026 —

Eco Canje: se conoció el cronograma para el mes de agosto

La Municipalidad dio a conocer las fechas y lugares donde se desarrollará el programa de intercambio, que permite a los vecinos acercar materiales reciclables y recibir a cambio plantines o semillas.

Durante el mes de agosto seguirá vigente el programa Eco Canje que lleva adelante el Municipio.
Durante el mes de agosto seguirá vigente el programa Eco Canje que lleva adelante el Municipio.

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de agosto, una propuesta que busca fomentar la separación de residuos reciclables y promover hábitos sustentables entre los vecinos de nuestra ciudad.

Durante todo el mes, el programa recorrerá distintos barrios de Santo Tomé. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas, en el marco de una iniciativa orientada al cuidado del ambiente y la valorización de los residuos.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Municipio, las jornadas se desarrollarán en los siguientes días, horarios y lugares:

  • Martes 4 de agosto, de 15 a 17, en la Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre).
  • Viernes 7 de agosto, de 9 a 12, en Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña 4300).
  • Martes 11 de agosto, de 15 a 17, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).
  • Viernes 14 de agosto, de 9 a 12, en Plaza Belgrano (Gaboto 1750).
  • Martes 18 de agosto, de 15 a 17, en el SUM del barrio Libertad (Cibils y Almaraz).
  • Viernes 21 de agosto, de 9 a 12, en el Anexo Jardín Municipal (Córdoba y Chapeaurouge).
  • Martes 25 de agosto, de 15 a 17, en la Plazoleta Mario David (La Rioja y Azcuénaga).
  • Viernes 28 de agosto, de 9 a 12, en Plaza Libertad (Avellaneda y Centenario).

Desde el Municipio recordaron que en cada jornada se recibirán papel, cartón, metales, vidrio, plásticos, ecobotellas y aceite vegetal usado, este último en botellas plásticas de hasta dos litros.

Además, solicitaron a los vecinos llevar los materiales limpios, secos y separados por tipo, con el objetivo de facilitar las tareas de clasificación y reciclado. También informaron que, en caso de realizarse en espacios abiertos, las actividades se suspenderán por lluvia.

Por consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse al 342 546 2862.

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