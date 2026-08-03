Paro nacional docente: AMSAFE repudió el descuento salarial dispuesto por la Provincia

Por Santotomealdía

AMSAFE expresó este lunes su rechazo a la decisión del Gobierno provincial de descontar el día de paro a las trabajadoras y los trabajadores de la educación que adhieren a la medida de fuerza nacional convocada por CTERA.

A través de un comunicado, el gremio sostuvo que la decisión implica "castigar" a la docencia que reclama por fondos que, según indicó, el Gobierno nacional adeuda a las provincias para el sostenimiento del sistema educativo.

Desde AMSAFE señalaron que el paro nacional tiene como principales reclamos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el envío de recursos para infraestructura escolar, el fortalecimiento de los programas socioeducativos, un mayor financiamiento educativo y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, afirmó que "resulta inadmisible que el Gobierno Provincial decida descontar el salario de quienes estamos reclamando por fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe". En ese sentido, sostuvo que, en lugar de aplicar descuentos, la Provincia debería acompañar el reclamo y exigir junto a los docentes el envío de esos recursos.

Además, Alonso consideró que la decisión de descontar el día de paro representa una forma de sancionar a quienes ejercen el derecho de huelga, al que definió como un derecho constitucional. Según expresó, el gremio no acepta que los reclamos sean respondidos mediante descuentos salariales.

En el comunicado, AMSAFE también reafirmó que la defensa de la educación pública requiere el compromiso de todos los niveles del Estado y sostuvo que no es posible reclamar mayores recursos para la provincia mientras, al mismo tiempo, se sanciona a quienes exigen esos fondos.

Finalmente, el sindicato informó que este lunes participa de la movilización nacional convocada por CTERA en la ciudad de Buenos Aires, junto a otras organizaciones sindicales, para reclamar la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID, mayor financiamiento educativo y el envío de los recursos que, según planteó, corresponden a la provincia de Santa Fe.