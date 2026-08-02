Se terminó el ciclo de Medrán en Colón: la dirigencia decidió cambiar de técnico

La comisión directiva de Colón decidió poner fin al ciclo de Ezequiel Medrán como director técnico del primer equipo. La determinación fue adoptada este domingo, un día después del empate ante Acassuso, y será comunicada oficialmente al entrenador en las próximas horas.

Medrán dejará el cargo con el equipo ubicado en el tercer puesto de la Zona A de la Primera Nacional, aunque los dirigentes entendieron que los últimos resultados y el rendimiento mostrado por el conjunto rojinegro justificaban un cambio de conducción.

Según trascendió, la continuidad del entrenador fue analizada durante los últimos días y el encuentro frente a Acassuso aparecía como determinante para su futuro. Tras la igualdad conseguida como visitante, la dirigencia resolvió avanzar con la salida del DT.

De esta manera, Medrán pondrá fin a un ciclo que comenzó el 20 de agosto de 2025 y en el que dirigió 30 partidos oficiales. Su balance fue de 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas, con un total de 40 puntos sobre 90 posibles, una efectividad del 44,4% y un promedio de 1,33 puntos por encuentro.

Más allá de que Colón se mantiene en los puestos de vanguardia de la Primera Nacional, la comisión directiva consideró que el equipo no logró la regularidad esperada y que era el momento de modificar el rumbo para afrontar la etapa decisiva del campeonato.

Mientras se define la desvinculación de Medrán, los dirigentes ya trabajan en la búsqueda de un reemplazante con la intención de que asuma lo antes posible. Entre los nombres que comenzaron a sonar aparecen Iván Delfino, Leandro Gracián y Facundo Sava, aunque por el momento el club no confirmó negociaciones ni una decisión sobre el futuro entrenador.

El objetivo de la dirigencia es cerrar rápidamente la contratación del nuevo director técnico para que pueda iniciar cuanto antes su trabajo y conducir al equipo en la pelea por el ascenso a la Liga Profesional.