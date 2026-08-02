Conmoción en Mar del Plata: una joven fue asesinada tras acudir a una falsa entrevista laboral

Juana Mailén Antonich, una joven de 24 años y madre de dos niñas, fue encontrada asesinada en un balneario de Mar del Plata luego de haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista de trabajo. Por el femicidio permanecen detenidos dos serenos, quienes trabajaban en el predio donde fue hallado el cuerpo.

La causa, que quedó caratulada como femicidio, es investigada por el fiscal Carlos Russo. Los principales sospechosos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima, según informaron fuentes de la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, Antonich salió de su casa el sábado por la tarde tras ser contactada a través de redes sociales para una oferta laboral en un supuesto balneario denominado "Punta Mogotes Cero". Un chofer de una aplicación la trasladó hasta el lugar y, desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella.

Al advertir que no regresaba, sus familiares comenzaron una búsqueda por cuenta propia. Una amiga logró ingresar a la cuenta de Facebook de la joven y encontró la conversación mantenida con quien la había citado para la entrevista, lo que permitió identificar el lugar al que había sido convocada.

Cuando llegaron al balneario, algunos familiares advirtieron actitudes que les resultaron sospechosas por parte de los dos serenos que se encontraban en el predio. Según relataron, ambos se mostraban nerviosos y, poco después, fueron vistos quemando elementos en un tambor metálico, por lo que dieron aviso al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales intentaron identificar a los dos hombres, quienes escaparon corriendo y fueron detenidos mientras intentaban ocultarse entre los árboles. Durante el rastrillaje posterior, los investigadores encontraron el cuerpo de Antonich desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables, detrás de la casilla donde dormían los serenos.

A pocos metros del lugar del hallazgo, Policía Científica secuestró un tambor metálico con restos de una incineración, que será sometido a pericias para determinar qué elementos fueron quemados y si guardan relación con el crimen.

La investigación continúa con distintas medidas de prueba. Entre ellas, la Justicia busca acceder a las cámaras de seguridad del balneario para reconstruir los movimientos de la víctima y de los sospechosos antes del femicidio. Además, se espera la declaración del chofer de la aplicación que trasladó a Antonich y los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la mecánica del asesinato.

La madre de la joven aseguró que su hija había aceptado la propuesta laboral porque necesitaba ingresos para sostener a sus hijas de 1 y 6 años. "Salió a buscar trabajo para darles de comer a sus hijas", expresó en declaraciones a medios marplatenses.