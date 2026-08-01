Colón empató sobre la hora y rescató un punto ante Acassuso

Colón rescató un empate sobre la hora, pero sigue sin poder volver al triunfo. El Sabalero igualó 1 a 1 frente a Acassuso este sábado, en el estadio La Quema, por la 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido donde volvió a sufrir un gol tempranero y recién encontró la igualdad en el tramo final gracias a Leandro Garate.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán comenzó el encuentro de la peor manera. A los 2 minutos, Lucas Rey aprovechó la primera llegada del conjunto local y abrió el marcador para Acassuso, dejando otra vez a Colón obligado a remar desde atrás.

Pese al golpe inicial, el conjunto santafesino reaccionó rápidamente y se adueñó del desarrollo del juego. Ignacio Lago fue el futbolista más desequilibrante en ataque y generó varias oportunidades para igualar el encuentro, mientras que Garate también contó con una chance clara. Sin embargo, el arquero Mariano Monllor respondió con solvencia y se convirtió en la gran figura del primer tiempo.

Durante gran parte de esa etapa, Colón manejó la pelota, jugó en campo rival y acumuló méritos para llegar al empate, aunque la falta de eficacia y las intervenciones del arquero local mantuvieron la ventaja mínima para Acassuso al cabo de los primeros 45 minutos.

En el complemento, el Sabalero volvió a asumir el protagonismo. Con el dominio del balón y varias modificaciones ofensivas desde el banco, el equipo de Medrán fue empujando cada vez más a Acassuso contra su propio arco.

La primera situación clara llegó a los 7 minutos, cuando Garate bajó de cabeza una pelota para Federico Lértora, cuyo remate fue bloqueado por un defensor cuando tenía destino de gol.

La insistencia rojinegra finalmente tuvo premio a los 38 minutos. Julián Marcioni sacó un remate dentro del área y Leandro Garate, de espaldas al arco, alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota, descolocando a Monllor y decretando el 1 a 1.

Con el empate consumado, Colón fue en busca de la victoria y volvió a generar situaciones de peligro en los minutos finales, aunque no logró quebrar nuevamente la resistencia del conjunto bonaerense.

El equipo santafesino terminó lamentando el error defensivo del comienzo, que le permitió a Acassuso abrir el marcador prácticamente desde el vestuario. Si bien mostró una mejor imagen futbolística y rescató un punto sobre el cierre, el empate no le alcanzó para cortar la racha sin victorias, en un contexto donde el futuro de Medrán continúa bajo la lupa.